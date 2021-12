Alex Belli torna a parlare del suo rapporto con Soleil Sorge nato all'interno della casa del Grande Fratello Vip 6. In queste ultime ore, l'attore è tornato a raccontarsi in una lunga intervista concessa al settimanale "Chi", dove ha avuto modo di svelare anche un retroscena legato al suo rapporto con l'ex protagonista di Uomini e donne e a quanto si sono detti sotto le coperte. In questi giorni, infatti, si è tanto discusso di alcune scene particolari avvenute sotto le coperte tra Alex e Soleil e l'attore ha scelto di fare chiarezza.

Il retroscena di Alex Belli su Soleil Sorge

Nel dettaglio, nel corso della sua nuova intervista post addio alla casa del Grande Fratello Vip 6, Alex Belli si è ritrovato a parlare di alcune scene che sono avvenute sotto le coperte con la Sorge.

Già durante l'ultima diretta del reality show condotto da Alfonso Signorini, la giovane influencer ha smentito categoricamente il fatto che tra lei e Alex ci siano stati dei rapporti intimi.

Alla domanda diretta del conduttore, Soleil ha fatto chiarezza ammettendo di non aver mai consumato con Belli e aggiungendo che le cose più importanti tra di loro, sono sempre avvenute alla luce del giorno e quindi davanti alle telecamere stesse del reality show.

Ecco cosa è successo sotto le coperte tra Alex e Soleil nella casa del GF Vip

Una versione dei fatti confermata anche da Alex in questa nuova intervista concessa al settimanale di Signorini, anche se l'attore ha voluto comunque svelare un retroscena, rivelando quello che si sono detti nei momenti in cui non erano ripresi dalle telecamere del reality show.

"Ha ragione Sole a dire che sono successe più cose fuori dalle coperte e sono cose che avete visto e sentito tutti", ha affermato l'attore.

Ma non è finita qui, perché Alex ha voluto comunque svelare un piccolo retroscena su una confidenza che i due si sarebbero fatti in quei momenti in cui nessuno poteva vederli e sentire.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Alex fa chiarezza e svela cosa si diceva con Soleil sotto le coperte al GF Vip

"Ad un certo punto le ho detto: qual è la nostra direzione?", ha fatto sapere Alex aggiungendo poi di aver fatto capire alla Sorge che la loro relazione sarebbe stata a dir poco impossibile, a causa del fatto che entrambi fossero già felicemente fidanzati con delle persone che li aspettavano fuori dall'abitazione di Cinecittà.

"Delia ha in mano la mia vita e secondo te io dico che lascio tutto? È impossibile', ha aggiunto Alex riportando quanto avesse detto a Soleil Sorge sotto le coperte nella casa del Grande Fratello Vip.

Una versione dei fatti che verrà confermata dalla Sorge nel corso delle prossime settimane? Lo scopriremo durante i nuovi appuntamenti serali con il reality show.