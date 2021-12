Emergono nuovi retroscena sul Grande Fratello Vip 6, il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini, che continua ad appassionare milioni di spettatori. Durante le ultime puntate, ci sono stati degli scontri accesi tra il conduttore e la giovane principessina Lulù. Ebbene, secondo a quanto riportato dal sempre bene informato Agent Beast che spopola su Twitter, il padrone di casa di questa sesta edizione del reality show avrebbe voluto la squalifica definitiva della principessina dalla casa di Cinecittà.

Nel dettaglio, durante l'ultima puntata del GF Vip, Lulù non accettando il verdetto finale del televoto di questa settimana che la vedeva a rischio con sua sorella, ha deciso di rinchiudersi in bagno dove è rimasta per un bel po' di tempo, mettendo in grande difficoltà il conduttore.

Signorini è apparso a dir poco furioso da questo atteggiamento, al punto da mettere la ragazza di fronte ad un bivio: proseguire il gioco accettando le regole oppure andare via definitivamente e quindi mettere la parola fine al suo percorso.

Alla fine Lulù ha scelto di restare in casa anche se, in queste ore, sono emersi dei retroscena sul dietro le quinte del reality show che lasciano pensare ad un rapporto non proprio idilliaco tra la principessina e il conduttore del GF Vip.

Secondo quanto riportato dal profilo Twitter "Agent Beast", nel corso della puntata serale del reality show di Canale 5, il conduttore avrebbe chiesto la squalifica definitiva di Lulù dal gioco.

A salvarla ci hanno pensato alcuni degli autori di questa sesta edizione del GF Vip, i quali avrebbero convinto Signorini del fatto che la principessina potrebbe dare ancora "soddisfazioni" ai fini del gioco e quindi delle dinamiche.

Manuel si vergognerebbe di Lulù: retroscena GF Vip 6

Sempre secondo questi retroscena, i motivi di questo "astio" da parte di Signorini nei confronti di Lulù avrebbero a che fare con Manuel Bortuzzo, che sarebbe il prediletto del conduttore, al punto da volerlo portare alla vittoria.

Dato il tentativo fallito di far nascere una love story con Manuel, ecco che Signorini vorrebbe sbarazzarsi della principessina e l'obiettivo sarebbe quello di servirsi dell'aiuto degli altri concorrenti di questa sesta edizione, per farle pressione e in qualche modo portarla a perdere la pazienza.

Come se non bastasse, sembrerebbe che Manuel avrebbe chiesto alla produzione del GF Vip di tenerlo lontano dalle vicende e dalle dinamiche legate a Lulù, dato che lui ormai si vergognerebbe della ragazza.