L'ingresso di Biagio D'Anelli al GFVip ha dato una scossa a Miriana Trevisan. Tra i due "vipponi" l'intesa è arrivata subito e in modo naturale. Nel pomeriggio di domenica 19 dicembre, dopo una breve riflessione sul loro rapporto, si sono scambiati il primo bacio a stampo davanti alle telecamere.

L'accaduto

Nel pomeriggio di domenica 19 dicembre, Biagio e Miriana hanno avuto uno scambio di opinioni sul loro rapporto. La prima ha sostenuto di volerci andare con i piedi di piombo, visto che l'opinionista lontano dai riflettori ha una compagna. Dal canto suo, D'Anelli ha confidato di non riuscire a resistere al fascino dell'ex ragazza di Non è la Rai.

In seguito alle perplessità di Trevisan, Biagio è apparso infastidito tanto che aveva deciso di cambiare stanza. Successivamente, però, il nuovo concorrente ha raggiunto Miriana nel salotto della casa di Cinecittà. Dopo una breve chiacchierata, il gieffino si è gettato sulla coinquilina e l'ha abbracciata. Dopo essersi guardati negli occhi per qualche istante, Biagio ha rubato un bacio a Trevisan. A tal proposito, la showgirl ha ribadito di essere libera: "Ho tutta la strada davanti". Al contrario, D'Anelli deve prendere una decisione se lasciarsi andare con la coinquilina o mettere un freno per rispetto della sua compagna che lo attende all'esterno del Reality Show. In un secondo momento, l'opinionista ha chiesto un bacio a stampo anche a Miriana: "Il bacio c'è quando se lo danno due persone".

A quel punto la diretta interessata si è complimentata per la decisione del coinquilino: "Sei onesto". Trevisan si è detta felice che, il bacio a stampo sia avvenuto davanti le telecamere perché in quel modo Biagio si è preso le sue responsabilità.

Katia sprona Trevisan

Dopo avere visto Miriana e Biagio molto vicini, Katia Ricciarelli si è sentita in dovere di dare un consiglio alla coinquilina.

Scendendo nel dettaglio, la cantante lirica ha invitato la showgirl a fare il primo passo nei confronti dell'opinionista: "Bacialo". A detta della 75enne, in questo modo si mette a tacere ogni tipo di equivoco.

Secondo Trevisam, però, l'equivoco è bello da vivere. Inoltre, la showgirl ha fatto sapere che non può fare finta della situazione che D'Anelli ha lontano dal GFVip.

Per Ricciarelli, è meglio mettere subito in chiaro le cose piuttosto che cacciarsi in una situazione spiacevole. Dopo essersi confrontate sul capitolo "Biagio", Miriana e Katia hanno parlato dello spettacolo di Natale. In particolare, Ricciarelli si è complimentata con la coinquilina per le doti di ballerina mostrate all'interno della casa. Secondo Katia, Trevisan rispetto alle altre concorrenti ha mostrato di avere molto talento.