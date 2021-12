Durante la 28^ puntata del GFVip, in onda venerdì 17 dicembre su Canale 5, c'è stato un faccia a faccia al vetriolo tra Soleil Sorge e Alex Belli. L'attore si è scusato per il comportamento avuto nei confronti della coinquilina. L'influencer italo-americana, però, non ha creduto ad una parola detta dall'ex concorrente tanto da avergli rimproverato di averla usata.

L'accaduto

Nella puntata di lunedì 13 dicembre, Alex è stato espulso dalla casa di Cinecittà. L'attore, dopo avere discusso con Soleil, ha avuto un confronto con la moglie. In giardino, Belli non ha rispettato le norme anti-covid e quindi è stato squalificato dal gioco.

Entrato nella casa più spiata d'Italia nella 28^ puntata del GFVip, il 38enne ha chiesto scusa ai suoi ex compagni d'avventura. Parlando con Sorge, il diretto interessato ha precisato di non avere mai giocato nei suoi confronti.

In un primo momento sembrava che tra Soleil e Alex fosse tornato il sereno, ma è stato solo il preludio di un botta e risposta acceso.

Lo sfogo dell'influencer

Dopo avere ascoltato la versione di Alex, Soleil ha perso la pazienza. La diretta interessata ha accusato l'ex coinquilino di averle mancato di rispetto e di averla usata per mettere in atto il suo teatrino. Non contenta, Sorge ha rincarato la dose: "Sei come una serie televisiva a cui hanno tagliato il budget".

Stando al punto di vista della 27enne italo-americana, Belli ha sempre messo davanti lo show ai rapporti umani.

Sebbene l'ex gieffino abbia cercato di replicare, Soleil ha proseguito per la sua strada: "Torna alla tua vita da set che io torno alla mia reale". Tra i due ex coinquilini il confronto-scontro si è concluso con un nulla di fatto.

Anzi, la gieffina ha fatto sapere di non volere più avere nulla a che fare con l'ex attore di Centovetrine.

Alex e Soleil potrebbero avere avuto un rapporto intimo

Nella puntata precedente del GFVip, Alex Belli aveva lasciato intendere di avere avuto un rapporto intimo con Soleil Sorge. In occasione della puntata di venerdì 17 dicembre, Signorini ha cercato di capire come siano andate realmente le cose.

Il conduttore ha chiesto esplicitamente alla gieffina se tra i due ci fosse stato qualcosa sotto le coperte, tanto da tirare in ballo una dichiarazione della moglie di Belli. Incalzata dal presentatore del Reality Show, Soleil ha preferito non rispondere ma girare intorno all'argomento. In particolare, Sorge ha preso la domanda alla larga salvo poi sterzare su un altro argomento.

Terminato il confronto con l'ex coinquilino, Soleil è tornata nella casa di Cinecittà e ha ricevuto gli applausi dei suoi compagni d'avventura. A quanto pare, i "vipponi" si sono schierati dalla parte dell'influencer.