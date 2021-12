I colpi di scena al Grande Fratello Vip 6 non mancano mai e, in queste ultime ore, al centro dell'attenzione è finita nuovamente Soleil Sorge, protagonista della love story con Alex Belli. Anche ieri sera i due sono stati protagonisti delle dinamiche ma, al termine dell'appuntamento in prime time, la Sorge ha avuto dei dubbi e non ha nascosto la sua intenzione di abbandonare il Reality Show dopo aver capito che questa sesta edizione andrà ben oltre il mese di dicembre.

Soleil Sorge in crisi per il prolungamento del GF Vip 6

Nel dettaglio, il Grande Fratello Vip non ha ancora comunicato ai concorrenti che usciranno dalla casa di Cinecittà soltanto il prossimo marzo 2022.

Al momento, infatti, i concorrenti sono all'oscuro della notizia del prolungamento anche se dopo i recenti ingressi delle ultime settimane, hanno capito che si andrà incontro ad un prolungamento.

Non tutti, però, sono contenti di questa notizia e tra questi vi è Soleil Sorge, la quale proprio dopo la puntata in diretta di ieri sera del GF Vip, non ha nascosto i suoi dubbi e la sua crisi in merito a questo prolungamento.

I dubbi di Soleil Sorge dopo la nuova puntata serale del GF Vip 6

L'ex protagonista di Uomini e donne parlando di tale situazione con Valeria Marini, non ha nascosto di avere delle perplessità in merito a questo prolungamento e non ha gradito neppure il fatto che a pochi giorni da quella che doveva essere la data prevista della finale di quest'anno, il GF Vip non ha ancora detto nulla sul prolungamento.

"Ci serve il tempo di pensare a cosa fare. Avevo zero intenzione di rimanere. Adesso ci penso", ha ammesso Soleil Sorge che non ha dato per scontato il fatto che proseguirà questa avventura all'interno della casa più spiata d'Italia.

A rassicurarla e a darle la giusta carica, ci ha pensato Valeria Marini: la showgirl che è entrata da meno di una settimana, ha subito rincuorato Soleil Sorge e l'ha spronata a non arrendersi e a non gettare la spugna.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

'Mi vedo distrutta', sbotta Soleil dopo tre mesi al GF Vip

Valeria, infatti, è stata molto chiara nel dirle che non deve abbandonare il cast del reality show perché quasi sicuramente sarà lei la vincitrice assoluta di questa sesta edizione.

"Sono stanca, mi vedo distrutta. Sono proprio stressata", ha proseguito ancora Soleil Sorge ribadendo che dopo tre mesi nel cast di un reality show si sente provata e per questo motivo non sa con esattezza se resterà oppure no.

Quale sarà a questo punto la decisione finale dell'ex protagonista di Uomini e donne? Proseguirà il suo percorso all'interno della casa del Grande Fratello Vip 6 oppure lascerà il gioco entro dicembre? Lo scopriremo nelle prossime settimane.