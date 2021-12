Tra Soleil Sorge e il suo ex Gianmaria Antinolfi ritorna il sereno nella casa del Grande Fratello Vip dopo gli scontri dell'ultimo periodo. In queste settimane, infatti, i due si sono scambiati delle pesanti frecciatine e si sono ritrovati più volte ai ferri corti all'interno della casa di Cinecittà. Ieri sera, però, al termine della puntata serale del reality show Mediaset condotto da Alfonso Signorini, Soleil si è riavvicinata in maniera inaspettata a Gianmaria e gli ha dato dei consigli sulla sua turbolenta love story in corso con Sophie Codegoni.

Sophie e Gianmaria: la resa dei conti al GF Vip

Nel dettaglio, durante la nuova puntata serale del GF Vip, si è tornato a parlare del rapporto tra Gianmaria e Sophie che in queste ultime settimane si sono ritrovati a vivere dei momenti di tenerezza e passione.

I baci non sono mancati anche se, l'arrivo dell'ultimo arrivato Alessandro Basciano, ha messo di nuovo tutto in discussione.

Il motivo? L'ex corteggiatore di Uomini e donne ha ammesso di essere attratto da Sophie e pur essendo interessato anche a Soleil e Jessica, ha svelato che la Codegoni è colei che lo stuzzica di più in quanto sente una vera attrazione fisica.

Un interesse che potrebbe essere ricambiato da Sophie, dato che la ragazza in diretta al GF Vip non ha fatto chiarezza su quello che prova nei confronti di Alessandro e non ha "difeso" quanto costruito con Gianmaria Antinolfi in queste settimane di permanenza nella casa di Cinecittà.

Gianmaria e Soleil si riavvicinano: il confronto dopo la diretta del GF Vip

Ecco allora che, dopo la puntata serale del reality show, Gianmaria si è ritrovato a discutere di questa situazione con Soleil Sorge.

Tra i due c'è stato un inaspettato riavvicinamento e la Sorge ha voluto dare dei consigli al suo ex fidanzato su come cercare di gestire questa situazione che sta nascendo in casa con Sophie.

"Tu meriti molto di più, farti trattare in questo modo da una ragazzina di venti anni è un po' triste", ha ammesso Soleil parlando a cuore aperto con il suo ex e invitandolo a mettere la parola fine a questo rapporto con la Codegoni.

'Sii freddo', dice Soleil parlando con Gianmaria del rapporto con Sophie

"Smolla, fai come se non esistesse.

Sii freddo", ha aggiunto Soleil parlando con Gianmaria e questa volta l'imprenditore napoletano si è trovato d'accordo con le parole della sua ex fidanzata.

"Questi giochetti non mi piacciono", ha sentenziato Gianmaria Antinolfi parlando del comportamento e del modo di fare di Sophie all'interno della casa del GF Vip.

Insomma anche l'imprenditore comincia ad essere stufo di tutta questa situazione e, deluso dal comportamento di Sophie, sembra essere intenzionato per davvero a chiudere la loro conoscenza.