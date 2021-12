Venerdì 17 dicembre nella casa del GFVip entreranno nuovi concorrenti. Parlando sui possibili nuovi ingressi, Davide Silvestri ha fatto il nome di Luca Vismara. Solo a sentire il nome di quest'ultimo, però, Soleil Sorge è andata su tutte le furie. L'influencer italo-americana ha invitato il coinquilino a non pronunciare mai più il nome dell'ex naufrago dell'Isola dei Famosi.

La stoccata della gieffina

In camera con Soleil, Davide si è detto felice se al GFVip arrivasse Luca Vismara. Sentendo quel nome, la 27enne italo-americana si è mostrata piuttosto infastidita: "Smetti di fare quel nome altrimenti inizio a sabotare il letto".

L'influencer ha sostenuto che, se casualmente Luca dovesse entrare nella casa, lei abbandonerebbe il gioco immediatamente. Non contenta, la 27enne ha sparato a zero sull'ex concorrente dell'Isola dei Famosi: "È una persona che ama irritarmi, non vorrei mai averci nulla a che fare". Sorge ha fatto sapere che Vismara, è una persona che non le piace affatto. Poi, ha chiosato: "Mi ha distrutto le scatole".

Poi sono io quello offensivo che sparla di lei.

Io commento, certo, ma lei (una delle protagoniste, è da dire) è dentro a un reality sotto le telecamere che a me piace commentare mentre io sono tranquillo sul mio divano.



Quanto a Davide, ❤️.



(Grazie per il video) #GFVIP

In un secondo momento, l'influencer ha spiegato che lei e Luca si sono conosciuti in Honduras.

Tra loro non è mai scoccata la scintilla dell'amicizia, anzi hanno sempre discusso animatamente. Sulla base di quanto dichiarato, la diretta interessata ha fatto sapere che all'interno del Reality Show vorrebbe persone con contenuti e non concorrenti con drama, finte storie d'amore o persone litigiose: "Non se ne può più di queste dinamiche".

La replica ironica dell'ex naufrago

I commenti poco carini di Soleil Sorge sono stati riportati al diretto interessato. Luca Vismara, su Twitter, anziché glissare ha deciso di replicare all'influencer con tono ironico: "Sto facendo i bagagli". Dopo avere visto il video in cui soleil sparla di lui, il diretto interessato ha espresso il suo punto di vista.

Nel dettaglio, Luca si è domandato tra lui e Sorge chi è che sparla alle spalle dell'altro. Poi, ha sostenuto tra i due quella offensiva è sempre stata lei. Al GFVip, per l'ennesima volta ha utilizzato un termine offensivo nei suoi confronti. Vismara ha menzionato anche la differenza tra lui e lei: lui si trova sul proprio divano di casa a commentare il percorso di Sorge, mentre lei si trova in un reality show con delle telecamere h24.

Tra i vari commenti all'indirizzo dell'ex naufrago, la maggior parte degli utenti ha chiesto a Luca Vismara di entrare nella casa. L'intento sarebbe quello di vedere una volta per tutte Soleil fuori dal GFVip. Altri invece, hanno chiesto un confronto tra i due ex concorrenti dell'Isola dei Famosi. Tra i vari commenti, c'è anche chi ha difeso a spada tratta l'influencer.