Il clima all'interno della casa del Grande Fratello Vip continua ad essere particolarmente bollente e al centro dell'attenzione vi è il giovane Alessandro Basciano, l'ex corteggiatore di Uomini e donne che è stato scelto come nuovo inquilino della casa di Cinecittà. La sua presenza non è passata inosservata ed ha fatto breccia soprattutto nel cuore di Soleil e Sophie, le due gieffine di questa sesta edizione che sembrano essere particolarmente interessate al giovane Basciano. Proprio il 21 dicembr, però, durante la festa organizzata in casa, Alessandro ha "spiazzato" nel momento in cui ha rifiutato Sophie per ballare con Giacomo!

Sophie Codegoni chiude con Gianmaria e si avvicina ad Alessandro al GF Vip

Nel dettaglio, fin dal primo momento in cui ha messo piede all'interno della casa del Grande Fratello Vip 6, Alessandro Basciano si è fatto notare per il suo fisico scolpito e i suoi modi di fare che hanno fatto breccia nel cuore di Soleil e Sophie.

In particolar modo Codegoni, sempre più vicina ad Alessandro, ha scelto di mettere in chiaro la situazione con Gianmaria Antinolfi, l'imprenditore napoletano col quale c'è stato un flirt nella casa nei mesi scorsi.

L'ex tronista di Uomini e donne ha parlato apertamente con Gianmaria, dicendogli che tra di loro non ci sarebbe stato futuro e che ormai potevano considerarsi amici, dato che a distanza di mesi non era scattata la scintilla dell'amore.

Sophie viene 'rifiutata' da Alessandro (Video)

Gianmaria ha incassato il colpo ed ha scelto così di voltare pagina, mentre Sophie è apparsa sempre più vicina alò nuovo arrivato Alessandro, il quale ha ammesso di essere molto attratto dalla ragazza dal punto di vista fisico.

Il colpo di scena è arrivato nel corso della festa organizzata all'interno della casa del Grande Fratello Vip 6 ieri.

I concorrenti si sono ritrovati a ballare e a scatenarsi tutti insieme sotto i riflettori dell'abitazione di Cinecittà e in particolar modo Sophie ha tentato in tutti i modi di avere un approccio con Alessandro Basciano.

Ad un certo punto della serata, l'ex tronista di Uomini e donne ha preso l'iniziativa e si è avvicinata al ragazzo per poter ballare insieme ma lui l'ha "rifiutata".

Alessandro 'si dichiara' a Soleil Sorge nella casa del GF Vip

Sì, perché nel momento in cui Sophie si stava avvicinando diretta verso Basciano, ecco che il ragazzo ha sviato l'ex tronista di Uomini e donne e si è messo a ballare con Giacomo Urtis.

In attesa di scoprire come si evolverà la situazione tra Alessandro e Sophie al GF Vip, in queste ultime ore il ragazzo si è anche "dichiarato" a Soleil Sorge. "Mi piaci, mi prendi di testa", ha ammesso Alessandro parlando con la giovane influencer reduce dal flirt con Alex Belli.