Maria Monsè è una delle ultime concorrenti entrate al Grande Fratello Vip. Fin dai primi giorni di convivenza nella casa di Cinecittà è però emerso che fra lei e la coinquilina Sophie Codegoni non corrano buoni rapporti.

Anche nella scorsa diretta tv su Canale 5 del 3 dicembre le due sono state al centro delle discussioni: Maria ha infatti nominato Sophie, la quale ha risposto con alcune precisazioni, fra le quali: "Lei pensa che io voglia farla ammalare e ritengo che sia una cosa gravissima. Quindi sì, adesso la escludo, ma non perché è nuova, ma per queste affermazioni".

Monsè e Codegoni al centro delle discussioni

Dopo avere varcato la porta rossa della casa di Cinecittà, Maria Monsè si è fatta conoscere dai suoi coinquilini. Mentre con alcuni ha trovato subito un ottimo feeling, con Sophie Codegoni non vi sarebbe una particolare simpatia.

Negli ultimi giorni le due sono state al centro di una presunta accusa che Monsè avrebbe fatto nei confronti di Sophie. Nel dettaglio, la 47enne siciliana avrebbe sostenuto che Codegoni vorrebbe "avvelenarla" con un profumatore per ambienti; secondo tale ricostruzione la giovane coinquilina avrebbe messo volutamente il profumatore nel suo comodino in modo da procurarle dei problemi, essendo Maria allergica.

In realtà - secondo la ricostruzione di alcuni siti di gossip - la tesi di Maria sarebbe infondata.

Il profumatore di cui parla Monsè infatti sarebbe un prodotto sponsor del Reality Show e non sarebbe stata Sophie Codegoni a posizionare l'oggetto sul comodino della coinquilina, bensì qualche addetto ai lavori inconsapevole dell'allergia della nuova concorrente.

La replica di Sophie

Nella puntata andata in onda su Canale 5 venerdì 3 dicembre, Sophie Codegoni è stata nominata da Maria Monsè.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

L'ex tronista non ha potuto "ricambiare il favore", perché Maria è stata resa immune da Adriana Volpe, opinionista del GFVip 6 con Sonia Bruganelli.

Tuttavia, Codegoni si è voluta togliere qualche sassolino dalla scarpa nei confronti della nuova arrivata, spiegando nel dettaglio: "Accetto la nomination, ma non è vero che ho escluso Maria Monsè perché è nuova.

Non accetto però che mi si dica che voglio escludere qualcuno a priori, perché so cosa vuol dire essere esclusi. Anzi, spero sempre che entrino persone nuove che mettano energia e carica in questa casa. Se io sono arrivata al punto di non avere un rapporto con lei è perché Maria per creare nuove amicizie ha cercato di rovinare quelle che già c’erano qui dentro. Andava in giro a dire che io sono una falsa e che dovevano tutti allontanarsi da me".

Inoltre Sophie ha aggiunto su Maria: "Poi ha detto una cosa grave che non mi è andata giù. L’altro giorno ha dichiarato che io le metto un profumo nel comodino per farle ammalare i polmoni. Quindi Alfonso dopo una frase del genere non posso stimarla. Lei pensa che io voglia farla ammalare e ritengo che sia una cosa gravissima. Quindi sì, adesso la escludo, ma non perché è nuova, ma per queste affermazioni".