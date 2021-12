La favola d'amore tra Giulia De Lellis e Carlo Beretta prosegue a gonfie vele. Stando a quanto rivelato da Alberto Dandolo, però, la mamma del rampollo non sarebbe molto contenta del percorso artistico dell'ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Per questo motivo la mamma di lui starebbe aiutando "Giulietta" a ridisegnare la sua immagine sui social.

L'indiscrezione

Giulia De Lellis si è fatta conoscere dal pubblico del piccolo schermo per la partecipazione a Uomini e Donne. La ragazza aveva vestito i panni di corteggiatrice ed era stata la scelta di Andrea Damante.

La storia tra i due ex protagonisti del dating show è sempre stata sotto i riflettori del Gossip. L'ex corteggiatrice partecipò anche al Grande Fratello Vip.

Da quando "Giulietta" ha conosciuto Carlo, però, è cambiata moltissimo. In particolare, l'influencer pubblica molte meno foto sui social insieme al compagno. Stando all'indiscrezione lanciata da Dandolo, De Lellis avrebbe cambiato atteggiamento per non mettere in difficoltà la famiglia Beretta. La mamma del rampollo non sarebbe particolarmente entusiasta del percorso artistico della nuora. Ma non solo, dopo una serie di polemiche in cui era finita Giulia, la signora Beretta starebbe aiutando De Lellis a ridisegnare l'immagine della ragazza sui social in Italia e all'estero.

Chi è la famiglia Beretta?

La famiglia Beretta è una delle più ricche d'Italia. Tramite il loro marchio d'armi si sono fatti conoscere in tutto il mondo e sono molto apprezzati. Per questo motivo Giulia De Lellis potrebbe avere avuto un cambio di rotta con Carlo. Mentre ai tempi di Andrea Damante non aveva problemi ad apparire sui social e a volte anche dare scandalo, con il rampollo di casa Beretta è tutto diverso.

L'ultimo dei pensieri dell'influencer è quello di dare una pessima immagine a Carlo e alla sua famiglia. Grazie alla relazione con il ragazzo, De Lellis sta imparando nuove cose e conoscendo un mondo a lei sconosciuto. Per questo motivo la coppia preferisce restare lontano dal clamore mediatico.

Giulia e Carlo potrebbero convolare a nozze

La storia d'amore tra Carlo e Giulia non conosce ostacoli. Stando al pettegolezzo dei rumors, la coppia potrebbe presto convolare a nozze. L'influencer dopo la rottura con Damante, ha ritrovato la serenità. Dal canto suo, anche Andrea ha ritrovato la felicità al fianco di Elisa Visari. Come accaduto con Carlo e Giulia, presto anche il deejay veronese potrebbe pensare di convolare a nozze con l'attrice.

I tempi in cui il "Dama" e "Giulietta" si facevano la guerra sono ormai lontani. Entrambi hanno trovato la stabilità sentimentale e non intendono perderla per un gossip.