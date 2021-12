È il secondo Natale chi apprestano a vivere insieme, il primo erano chiusi dentro la casetta di Amici, e l'amore che lega Giulia Stabile e Sangiovanni sembra diventare ogni giorno più forte e importante nonostante i due siano giovanissimi e vivano la loro relazione a distanza. Il cantante e la ballerina però riescono sempre ad esserci l'uno per l'altro nei momenti più importanti, come attesta anche il supporto social di Giulia per il vicentino che sarà uno dei 22 Big in gara a Sanremo 2022. Segno che i sentimenti tra i due sono consolidati è anche il fatto che entrambi si sentono liberi di condividere con i follower alcuni dei loro momenti più felici, come si confà a due ragazzi di 18 e 19 anni.

Stabile ha voluto inaugurare questo periodo di festa con uno scatto natalizio con Sangio: le risate di entrambi la dicono lunga sulla loro serenità emotiva.

Uno scatto con le luci dell'albero di Natale

Impegnatissimi con i loro progetti lavorativi che mettono in primo piano l'arte che li ha fatti amare da tutto il pubblico di Amici 20, Giulia e Sangiovanni riescono a vivere la loro relazione con leggerezza, intesa come semplicità e allegria, e complicità, Sempre più spesso, dopo essere riusciti a metabolizzare i commenti degli haters che li hanno tormentati per un'intera estate, adesso il cantante e la ballerina sempre più spesso si mostrano insieme sui social. Si tratta di momenti della vita quotidiana, come una domenica allo stadio, o un pomeriggio di shopping che però mettono in evidenza come, alla soglia del primo anniversario come coppia, il vicentino e la romana siano determinati a crescere avvero insieme, proprio come scrive Sangio nella sua hit 'Lady'.

E stavolta è Giulia che ha deciso in questo giorno di festa, in attesa di prendere parte come professionista alla registrazione della nuova puntata di Amici 21 che avrà luogo oggi 8 dicembre, di postare nelle sue Instagram Story una foto con il fidanzato con il contorno delle lucine intermittenti dell'albero di Natale che rendono tutto ancora più romantico.

Probabilmente scattata la corsa settimana quando i due erano insieme a Roma, la foto vede i due ragazzi accoccolati sul divano di casa Stabile abbracciati e sorridenti.

Amore a gonfie vele tra Giulia e Sangiovanni

'Mi rende felice' è il commento in calce alla foto scritto da Giulia che non perde occasione di dimostrare tutto l'amore che prova per Sangiovanni, al secolo Giovanni Pietro Damian.

E che i due stiano attraversano un momento più che felice è chiaro: qualche giorno fa, il diciottenne ha voluto mostrare l'accoglienza che Giulia gli ha riservato al suo arrivo alla stazione e non solo. I sentimenti che legano i due talenti di Amici sono così solidi che anche le famiglie dei due hanno condiviso dei momenti insieme.

Insomma, con grande gioia dei fan dei 'Sangiulia' come vengono chiamati i due affettuosamente, le cose vanno per il meglio. Adesso c'è grande attesa per la canzone che Sangiovanni canterà sul palco dell'Ariston e di certo a fare il tifo per lui, in prima fila, ci sarà Giulia.