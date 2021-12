Prosegue l'appuntamento con Gomorra 5, l'ultima attesissima stagione di questa serie televisiva che è diventato un grande successo non solo nel nostro Paese ma anche nel resto del mondo. Venerdì 10 dicembre andrà in onda la quarta e penultima puntata di questa stagione conclusiva composta dagli episodi 7 e 8 che si preannunciano ancora una volta densi di colpi di scena e clamorose novità per Ciro, Genny e tutti gli altri protagonisti.

Anticipazioni quarta puntata Gomorra 5 del 10 dicembre: visita inattesa per Ciro e Nunzia

Nel dettaglio, le anticipazioni riguardanti la quarta delle cinque puntate previste di Gomorra 5, in onda venerdì 10 dicembre in prima visione sui canali Sky, rivelano che nell'episodio numero 7 Genny si ritroverà costretto a prendere una decisione importante.

In particolar modo, dopo essere stato messo alle strette dai suoi nemici, Genny sarà al centro della scena perché per rimettersi di nuovo in piedi e riacquisire forza, sarà costretto a chiedere soldi agli imprenditori.

Occhi puntati anche su Ciro e Nunzia: gli spoiler di questa quarta puntata della serie televisiva Sky rivelano che i due si ritroveranno a fare i conti con una visita del tutto inaspettata. Di chi si tratta? Chi busserà alla porta di Ciro e della vedova de "o galantommo"?

È guerra tra Ciro e Genny: anticipazioni Gomorra 5 del 10 dicembre

A seguire, sarà in onda l'episodio numero 8 di questa quarta puntata di Gomorra 5. Le anticipazioni sulla serie che sarà in onda venerdì 10 dicembre a partire dalle 21:15 sui canali Sky, rivelano che la guerra tra Ciro e Genny proseguirà senza esclusioni di colpi.

I due saranno in guerra per assicurarsi il controllo della piazza di Secondigliano. E così, per riuscire a vincere questa guerra contro l'Immortale, Don Savastano riuscirà a convincere i suoi capipiazza a vendere la droga a metà prezzo.

La mossa sembrerà essere quella giusta, al punto che riuscirà a dare gli effetti sperati.

Ma non è finita qui, perché gli spoiler di questa quarta puntata di Gomorra 5 rivelano che anche Ciro ha qualcosa in serbo per Genny e ben presto metterà in atto il suo piano.

Dove rivedere gli episodi di Gomorra 5 in replica streaming online

Insomma un appuntamento decisamente imperdibile per tutti gli appassionati di Gomorra 5, che si sta avviando verso il gran finale di sempre.

Intanto per chi non avesse potuto seguire le puntate trasmesse fino a questo momento in televisione, potrà rivederle in replica streaming online grazie all'applicazione Sky Go, la quale permette agli abbonati alla pay-tv satellitare di rivedere gli episodi di questa quinta stagione di successo, in qualsiasi momento lo si desidera, anche da tablet o cellulare.