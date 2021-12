Nella casa del Grande Fratello Vip permangono gli strascichi della puntata andata in onda lunedì sera. L'appuntamento ha visto protagonisti di nuovo Alex Belli e Soleil Sorge. Al centro della discussione il bacio appassionato che si sono scambiati durante la messa in scena della Turandot. Un bacio sulle labbra che non ha lasciato indifferente Delia Duran, compagna dell'ex attore di Centovetrine. La donna in una stories postata su Instagram ha dichiarato di essere senza parole. Alex non ha affatto gradito questo ennesimo sfogo della moglie e con Soleil si è scagliato contro di lei.

Sempre più ai ferri corti il matrimonio tra Alex Belli e Delia Duran

Nel corso di una lunga chiacchierata con Soleil Sorge, Alex Belli ha dichiarato a proposito di Delia: "Ha i conti correnti pieni e rompe ancora. Basta, sono stufo!". L'attore ha poi anche aggiunto che non dovrebbe scrivere gli sfoghi e tutto ciò che pensa sui social per evitare Gossip inutili. "Se vedi che mi perdo, entri e mi porti via", ha dichiarato Belli visibilmente infastidito da questa situazione che gli sta letteralmente sfuggendo di mano. L'attore di soap opera e fiction ha ribadito che sua moglie dovrebbe restare fuori da tutto ciò e addirittura farebbe meglio a spegnere il televisore e non guardarlo più. Alex ha poi dichiarato di non aver affatto apprezzato quando Delia gli ha riportato tutto ciò che la gente pensa fuori.

Alex Belli e la spiazzante dichiarazione d'amore a Soleil

Terminata la puntata del Grande Fratello Vip, Alex Belli nel corso della notte si è lasciato andare a una lunga confessione in cui ha rivelato ciò che realmente prova per Soleil Sorge. Alex ha ammesso di essersi innamorato di Soleil e di non riuscire più a stare lontano da lei.

Una dichiarazione spiazzante e inaspettata arrivata dopo una puntata movimentata e ricca di colpi di scena. Parole importanti che fanno seguito a una serie di gesti altrettanto importanti. Effusioni, baci e abbracci che già lasciavano trapelare un'evidente complicità e sintonia. Alex ha parlato di un legame molto forte che lo unisce a Soleil, un'attrazione irrefrenabile definita da Alex "artistica" che li avvicina sempre di più.

Parole importanti arrivate dopo il chiarimento avuto in puntata con Delia Duran. Come reagirà a tutto ciò? Non resta che aspettare la prossima puntata in onda venerdì 3 dicembre per scoprire come andrà a finire la vicenda. Intanto, pare che Alex abbia espresso la volontà di voler abbandonare la casa del Grande Fratello e porre fine alla sua lunga avventura all'interno del reality targato Mediaset condotto dal direttore di Chi Alfonso Signorini.