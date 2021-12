Un party galeotto al GF Vip ha rivitalizzato un rapporto che sembrava definitivamente naufragato tra polemiche e roventi scambi di accuse. Gianmaria Antinolfi e Sophie Codegoni si sono ritrovati a letto dopo una serata all'insegna della musica con i vipponi che si sono scatenati tra balli e drink a ripetizioni. Nel corso della serata l'imprenditore si è avvicinato a Valeria Marini che, stuzzicata dai compagni di avventura, ha iniziato a provocarlo con movimenti sensuali. Un siparietto che si è concluso con un bacio a stampo con la benedizione di Katia Ricciarelli.

Subito dopo la show girl si è resa protagonista di una doccia audace con Miriana Trevisan e Sophie Codegoni che, tra un brindisi e l'altro, si è riavvicinata al 36enne mettendo da parte le incomprensioni del recente passato.

L'ex tronista di Uomini e Donne e Gianmaria sono andati oltre il chiarimento visto che dopo poco si sono ritrovati insieme a letto. Inizialmente la diciannovenne sembrava imbarazzata poi ha lentamente ceduto alle avance, tra carezze e baci, di Antinolfi. Appena quest'ultimo si è allontanato per andare a prendere una bottiglia d'acqua Sophie si è rivolta a Lulù Selassiè ed ha affermato di aver fatto un disastro.

Gianmaria Antinolfi balla con Valeria Marini e si riavvicina a Sophie Codegoni

Gianmaria Antinolfi non ha mai nascosto il suo interesse per Sophie Codegoni dopo aver chiarito che non prova più nulla per Soleil Sorge con la quale c'era stata una relazione in passato. Inizialmente il napoletano era riuscito a suscitare l'interesse della diciannovenne ma il rapporto non era decollato per la diffidenza mostrata dall'ex tronista nei confronti del compagno di avventura.

"Sei falso e schifoso, non mi fido di te" - aveva affermato l'influencer senza fare giri di parole durante un acceso confronto.

Inoltre Sophie, con toni fermi e decisi, aveva invitato l'imprenditore a non avvicinarsi più a lei. "Io non esisto più per te in questa casa". A questo punto Gianmaria aveva preferito fare un passo indietro per evitare ulteriori scontri non prima di aver definito la coinquilina immatura e maleducata.

"Se vuoi parlare con me non urli". Dopo il botta e risposta al vetriolo non sembravano esserci margini per un riavvicinamento ma gli equilibri sono nuovamente mutati durante il party di benvenuto ai nuovi concorrenti del GF Vip.

Notte di baci e tenerezze al GF Vip tra l'ex tronista e l'imprenditore

Gianmaria Antinolfi è stato il mattatore della serata stuzzicato anche dai compagni di avventura che l'hanno coinvolto in un divertente siparietto con Valeria Marini conclusosi con un bacio a stampo sotto lo sguardo di un'entusiasta Katia Ricciarelli. Durante il party, però, l'imprenditore ha avuto modo anche di riavvicinarsi a Sophie Codegoni che ha deposto l'ascia di guerra ed ha scherzato e ballato con lui fino a ritrovarsi a letto insieme.

Tra una battuta e l'altra i due hanno iniziato a scambiarsi sguardi sempre più complici con l'ex tronista di Uomini e Donne che si è lasciata andare dopo l'iniziale imbarazzo. Tra i due sono scattate coccole, carezze e momenti intimi con la diciannovenne che ha rivelato a Lulù Selassiè di aver fatto un disastro appena Gianmaria si è allontanato per andare a bere.