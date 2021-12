Alex Belli e Delia Duran tornano al centro dell'attenzione mediatica, per una segnalazione che li vede protagonisti.

Nell'ultima ospitata della modella nella Casa, lei ha contribuito a far trasgredire al fotografo le regole del gioco, provocando la sua squalifica dal reality.

A quanto pare, dopo l'uscita di scena dal reality show, Alex e Delia sono stati beccati da un lettore di Novella 2000, mentre si trovavano nel mezzo di un viaggio e avrebbero discusso animatamente, segno che loro non sarebbero giunti ad una riappacificazione, dopo l'astio palesato da Delia ad Alex nel reality, per l'intimità instaurata con Soleil Sorge.

Gf vip, avvistati insieme i promessi sposi

Alla 27^ puntata del Gf vip 6 in corso, Alex Belli ha ricevuto una comunicazione di squalifica, per aver trasgredito le regole del distanziamento anti-coronavirus e il freeze del reality con la promessa sposa, ospite in diretta. E a diverse ore dalla diretta, poi, il fotografo è stato sorpreso da un lettore di Novella 2000 mentre era a bordo di un treno proprio insieme a Delia Duran. I due sono stati avvistati insieme nella serata del 14 dicembre 2021, mentre prendevano un treno da Bologna diretto a Milano. Stando a quanto riporta la fonte che li ha paparazzati, i due avrebbero discusso duramente e a più riprese, tanto da apparire distanti tra loro, nel viaggio.

Cosa sarebbe accaduto tra Alex e Delia, dopo il reality

Stando a quanto ha ripreso la fonte della paparazzata, Alex Belli e Delia Duran avrebbero avuto un'accesa lite mentre erano a bordo del loro treno diretto nel milanese. In riferimento agli avvicinamenti passionali del fotografo a Soleil Sorge al Gf vip 6, Delia avrebbe urlato ad Alex: “Non me ne frega un c...

Tre mesi di questa str...”.

Alex Belli e Delia Duran avrebbero sfiorato la rissa in treno. Questo in quanto Delia avrebbe sfilato l'anello della promessa di matrimonio dal suo dito, per poi scagliarlo contro l'attore. Successivamente, i due avrebbero litigato sottovoce, vista la presenza di altri passeggeri a bordo del treno.

Segni che lascerebbero pensare ad una crisi d'amore tra Alex e Delia, nonostante lui sia lontano dall'ex coinquilina vip nella Casa, Soleil Sorge.

Gf vip, è finita tra i promessi sposi?

Nel frattempo, il triangolo esploso al Gf vip continua ad essere oggetto di discussione nella Casa.

Carmen Russo ha accusato Soleil Sorge di giocare il ruolo della vittima, rispetto alla delusione che ora palesa di provare verso Alex per il ritorno a casa con Delia. Katia Ricciarelli ha tirato un sospiro di sollievo, ritenendo che Alex fosse una presenza negativa nella Casa. E a rincarare la dose sul triangolo ci ha pensato Aldo Montano: "Non sarà mica finita qui".