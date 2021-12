Dopo la burrascosa puntata del Grande Fratello Vip andata in onda lunedì sera, Alex Belli e Delia Duran sono riapparsi insieme sui social dopo giorni di silenzio. Tra i due dunque sembra che la pace sia finalmente fatta: a pubblicare le prime storie su Instagram in compagnia di sua moglie è stato proprio l'ex attore di Centovetrine. Solo il 15 dicembre, la presunta e furiosa litigata sul treno che li riportava a Milano, città dove vivono insieme. Un'accesa discussione dove Delia in un momento d'ira avrebbe lanciato addosso a suo marito Alex la sua fede nuziale.

Ora, però, guardando le stories, il litigio sembra acqua passata

Alex Belli e Delia Duran felici e sereni insieme a Milano nella loro casa

Nelle stories pubblicate da Alex Belli, Delia è seduta sul divano intenta a farsi truccare, mente lui è seduto al pianoforte intonando un famoso brano di Tiziano Ferro. Sempre su Instagram, da alcuni indizi, si apprende che i due sono diretti verso gli studi Mediaset. Come mai? Alex è pronto a rientrare nella casa del Grande Fratello Vip per avere un confronto con Soleil o lui e Delia saranno ospiti nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo. Non resta che aspettare ulteriori indizi per scoprirlo. Intanto, i due protagonisti del triangolo amoroso di cui fa parte anche Soleil Sorge, sembrano essere tornati alla vita di tutti giorni con serenità e tranquillità.

E Soleil?

La reazione di Soleil Sorge all'uscita di Alex Belli dalla casa del Grande Fratello Vip

Non sono giorni facili questi per Soleil Sorge. L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne è apparsa spesso in lacrime e in cerca di consolazione dopo quanto accaduto nel corso della puntata di lunedì 13 dicembre del Grande Fratello Vip 6.

La protagonista indiscussa del reality ha dichiarato di essere rimasta davvero molto delusa dal comportamento che Alex Belli ha avuto nei suoi confronti. Nelle scorse ore sulla vicenda è intervenuta anche Wendy Kay, mamma di Soleil. La donna si è scagliata contro Alex dichiarando che se lo incontrasse gli direbbe di vergognarsi.

Wendy ha poi affermato nel corso della trasmissione Casa Chi che in realtà Soleil non si sarebbe mai fidanzata con Alex perché non è il suo tipo. Tuttavia, a scagliarsi contro Soleil è stato Gianmaria Antinolfi: l'imprenditore napoletano ha dichiarato che d'ora in poi nominerà sempre Soleil perché non ha affatto apprezzato il suo comportamento. I due sembravano si fossero riappacificati, ma tra loro proprio non sembra esserci un punto d'incontro. Come andranno a finire le cose? Tra Alex e Delia è davvero tornato il sereno dopo la tempesta? Non resta che aspettare ulteriori indizi per scoprire come stanno realmente le cose tra i due.