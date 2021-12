Alessandro Basciano non molla: da quando ha messo piede nella casa del Grande Fratello Vip, il ragazzo non fa altro che cercare approcci fisici e mentali con le single del gruppo e non solo. Anche dopo che Soleil ha ribadito di essere innamorata di una persona esterna al programma, il "tentatore" si è detto pronto a tutto pur di farle cambiare idea, arrivando a dichiararsi interessato solamente a lei e al suo modo di fare da donna vissuta.

L'avvicinamento al Grande Fratello Vip

Soleil o Sophie? Da quando Alessandro ha iniziato l'avventura nella casa del Grande Fratello Vip, sembra barcamenarsi a fatica tra le due bellissime bionde del cast, come se cercasse di sondare il terreno per un possibile flirt.

Visto che Codegoni è stata lasciata da Gianmaria di punto in bianco ("Restiamo amici visto che in te non è scattato nulla in questi tre mesi", ha detto Antinolfi alla giovane), molti spettatori pensavano che le attenzioni del bel Basciano sarebbero state tutte per la ragazza d'ora in poi.

In realtà, la notte scorsa il modello si è intrattenuto a lungo con Sorge, dando vita ad un botta e risposta di seduzione che potrebbe fare da apripista ad un interesse reciproco.

Mentre gli altri festeggiavano il compleanno di Sophie, Alessandro si è seduto accanto a Soleil e le ha detto: "Non dovete pensare male se mi avvicino a qualcuna di voi, questo sono io. Non sto giocando".

Le frenata dell'influencer del Grande Fratello Vip

Visto che Soleil stava continuando a mettere in dubbio la sua reale intenzione di legarsi a qualcuno nella casa, Alessandro ha puntualizzato: "Secondo te, non mi piaci? Lascia stare il fatto che sei fuori dai giochi".

Sorge, infatti, ha ripetuto più volte che il suo cuore batte per qualcuno che ha frequentato prima di partecipare al Grande Fratello Vip, ma Basciano ha insistito cercando di spiazzarla: "Mi prendi molto di testa, sai parlare, sei sveglia e forte.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Tu mi piaci".

"C'ho provato solo con te praticamente", ha aggiunto il ragazzo la notte scorsa.

"Sono impegnata e innamorata. Mi considero fuori da questo tipo di giochi che fai tu", ha tuonato l'italo-americana.

Il modello ha contestato le parole della ragazza, ricordandole che ha baciato Alex Belli più volte nonostante dica di sentirsi legata ad un altro uomo.

"Ma sei pazza? Non l'ha fatto per amicizia, era tutto reale. Se la mia fidanzata si bacia così con un altro, la lascio subito", ha ribattuto Alessandro prima di lanciare una vera e propria sfida alla coinquilina.

Il nuovo concorrente provoca al Grande Fratello Vip

Basciano è apparso piuttosto seccato dall'accusa che gli ha fatto Soleil di giocare con le donne, così ha deciso di provocarla.

"Vuoi vedere come so giocare? Bene, da domani vedrai. Iniziamo a giocare io e te", ha detto Alessandro prima che Sorge raccogliesse la sfida col sorriso sulle labbra.

"Sei molto bravo, ci sai fare", ha concluso l'influencer nel botta e risposta che ha tenuto incollati allo schermo gli spettatori del GF Vip la notte scorsa.

Sophie, dunque, sarebbe una seconda scelta per il bel modello che, spinto dall'atteggiamento da femme fatale dell'italo-americana, si è dichiarato a quest'ultima. Nel giro di pochi giorni, dunque, la bella Codegoni ha perso sia Gianmaria (che l'ha mollata di punto in bianco dopo tre mesi di tira e molla davanti alle telecamere) che il "tentatore" che si è sempre detto molto attratto da lei soprattutto fisicamente.

Jessica, invece, sembrava potesse essere la "terza incomoda" in questo potenziale triangolo ma, almeno per il momento, Alessandro ha deciso di concentrarsi esclusivamente nel corteggiamento alla reticente Soleil.