Tra le sorelle Selassié e Davide Silvestri non c'è mai stato feeling al GFVip. Tuttavia, l'attore si è sentito in dovere di dare alcuni consigli alla sorella di Jessica e Clarissa. Il diretto interessato ha invitato la coinquilina ad essere sempre sé stessa nel bene e nel male. Poi, ha cercato di farle capire che non tutti sono amici all'interno del Reality Show.

'Se ascolti tutti diventi matta'

Le ultime settimane all'interno della casa di Cinecittà, non sono state facile per Lulù Selassié. La 23enne prima ha visto eliminare dal televoto la sorella minore, poi si è vista dare un voto da Manuel Bortuzzo.

Inoltre, è stata protagonista di alcuni scontri al vetriolo con Maria Monsè e Katia Ricciarelli.

Nel vedere la coinquilina in difficoltà, Davide ha cercato di dare alcuni consigli alla Principessa d'Etiopia. Nel dettaglio, il 40enne è tornato sulla discussione avuta da Lulù con Maria nella precedente puntata del GFVip. Secondo Silvestri, la gieffina non si deve sentire in colpa per avere utilizzato termini forti. Al tempo stesso, Davide ha cercato di spiegare a Lulù che lo stesso pensiero poteva essere espresso con altre parole. Davide guardando negli occhi la giovane concorrente ha affermato: "Non devi diventare quello che vogliono gli altri". Per l'attore, la sorella di Jessica e Clarissa non deve sempre chiedere scusa, altrimenti diventa matta ad ascoltare il pensiero di chi le sta attorno.

Il consiglio dell'attore

Nel corso della chiacchierata avvenuta nel salotto del GFVip, Davide ha invitato Lulù a ragionare con la sua testa anche se a volte capiterà di sbagliare. Poco dopo, l'attore ha cercato di mettere in guardia la Principessa dai suoi compagni d'avventura: "Occhio a chi ti dà i consigli". Il diretto interessato ha fatto notare che all'interno del reality show non tutti potrebbero essere amici di Lulù: "Ricordati che la verità non sta in tasca a nessuno".

Il 40enne ha spronato la coinquilina a valutare meglio chi ha di fronte: "Cerca di capire se una persona ti sta dicendo una cosa vera o una cavolata".

Inoltre, Silvestri ha invitato la gieffina valutare attentamente ogni situazione: "Non ti affidare a tutti, anche quello che sembra più saggio". Infine, Davide Silvestri ha messo Lulù Selassié davanti ad una cruda verità: ''Qualcuno potrebbe approfittare della sua bontà per metterle i piedi in testa''.

Lulù commossa per le parole di Silvestri

Dopo avere ascoltato i consigli del coinquilino, Lulù Selassié è scoppiata in lacrime. Ma non solo, la gieffina ha abbracciato Davide Silvestri. La 23enne è sembrata apprezzare le parole del "vippone".

Nel frattempo, alcuni utenti del web che hanno "assistito" alla chiacchierata tra i due concorrenti del GFVip si sono complimentati con il 40enne. Secondo la maggior parte dei telespettatori, nella vita in generale ci sarebbe più bisogno di persone sincere e vere come Davide.