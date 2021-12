Giacomo Urtis è al centro dell'attenzione mediatica per un'importante rivelazione sulla sua vita registrata tra le mura della Casa del Gf vip in corso. Dopo essere entrato a far parte del gruppo dei gieffini alla nuova puntata del reality, tra le altre cose, il chirurgo dei vip ha confidato ai coinquilini vip di aver il cuore impegnato.

Ha, nel dettaglio, fatto sapere di fare coppia fissa con un uomo, del quale però lui è l'amante, scatenando i commenti più disparati dei telespettatori via social.

Giacomo torna al Grande Fratello

La nuova puntata del Gf vip 6 in corso ha visto Giacomo Urtis fare ingresso nella Casa dei vip come concorrente unico del reality insieme a Valerina Marini.

Il chirurgo dei vip ha, così, segnato il suo ritorno nel celebre bunker di Cinecittà, reduce dalla precedente esperienza al reality dei vip vissuta allo scorso Gf vip 5 e, intanto, desta scalpore generale la rivelazione del suo status sentimentale, che lo vede protagonista nelle ultime ore.

Lasciandosi andare alla confidenza con i coinquilini vip nella Casa, ha così esordito: "Mi sono innamorato a febbraio, in realtà lui è fidanzato e io sono l’amante. Mi piace". La rivelazione prosegue, poi, con il gieffino vip che sottolinea di non amare l'idea di fare da "terzo incomodo" in un triangolo amoroso, come nel suo caso.

Urtis è super corteggiato

Ma le rivelazioni di Giacomo Urtis sulla sua vita privata non sono finite.

Come svelato dal chirurgo dei vip nel daytime del Gf vip 6, inoltre, lui sarebbe molto corteggiato nel mondo del jet-set. In particolare, riceverebbe un corteggiamento serrato da calciatori e sportivi in primis. Inoltre, rende noto anche di aver frequentato in privato, per un mese, un personaggio famoso: "Dovevamo mangiare sempre con il bodyguard".

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Quale identità si cela dietro l'uomo misterioso?

Il pubblico si scatena sulla confessione del chirurgo

Nel frattempo la rivelazione di Giacomo Urtis sul suo tormentato triangolo amoroso scatena tra le reazioni più disparate del web. Come emerge dai commenti social rilasciati sulle fanpage del Gf vip su Instagram, tra cui emergono i seguenti: "Se lo fa una donna è una gatta morta per voi, giusto?"; "Con Giacomo finalmente si ride"; "Vabbè, dai, povero, è innamorato"; "Finalmente qualcuno simpatico".

E ancora: "Bravi, ridete pure tutti. Poi però se succede ad una donna è gatta morta, ruba mariti/fidanzati e tutti insulti di natura becera e maschilista irripetibili e troppo orrendi, anche solo per essere riscritti. Complimenti!".

Poi, tra i commenti del web, emerge anche quello in cui un utente paragona lo status sentimentale del chirurgo a quello della coinquilina nella Casa, Soleil Sorge, al centro del triangolo del momento che la vede protagonista con Alex Belli e Delia Duran: "Amante ..dai che non sei l'unico anche Soleil è l'amante di Alex ".