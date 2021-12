Ieri sera, 13 dicembre, è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip. L'appuntamento di ieri è stato ricco di sorprese, emozioni e colpi di scena; dall'eliminazione di Maria Monsè a finire alla squalifica di Alex Belli. Il dopo puntata non è stato facile per Soleil la quale, oltre a perdere un caro amico e forse qualcosa in più, si è ritrovata criticata non solo dalla moglie di Belli, ma anche da alcuni suoi inquilini, tra questi Miriana e Gianmaria.

GF Vip, Gianmaria e Miriana contro Soleil

Dopo tanti baci, effusioni, momenti intimi e sensuali, Soleil ha ricevuto un duro colpo da Alex, lasciandola lì in casa, andando via con la moglie e facendola sentire sbagliata e inadeguata.

Se una parte della casa si è schierata a favore della Sorge, capendola e dicendole di farsi forza, due voci fuori dal coro la pensano in maniera diversa. Gianmaria Antinolfi e Miriana Trevisan non pensano che Soleil sia una vittima e Miriana ammette: ''Adesso tutto lo studio dirà così, che è una vittima ed è giusto che venga consolata, ma io non la penso così, non è una vittima! Se io do un bacio a qualcuno, vuol dire che sono consenziente e lo voglio fare. Poi mi viene in mente anche come ha trattato Delia, che era la parte lesa. Lei pensa che erano d'accordo ma secondo me no, ho visto Delia veramente provata''.

Trevisan trova dalla sua parte anche l'imprenditore napoletano Gianmaria il quale sostiene che: ''Non ci sono vittime e carnefici in questa storia, hanno sbagliato entrambi!

Io con Sole non mi espongo, deve crescere! E poi perché dobbiamo preoccuparci di Soleil quando lei non si è mai preoccupata di Delia?''

GF Vip, lo sfogo di Soleil dopo la squalifica di Alex

Dopo la squalifica di ieri sera, per aver violato la distanza di sicurezza e aver abbracciato sua moglie, Alex Belli è stato immediatamente squalificato dalla casa.

A poche ore dalla turbolenta diretta, Soleil si è ritrovata a parlare con alcuni inquilini della casa. La influencer ha parlato del bacio che lei ha dato all'attore per smascherarlo e ha detto: ''Quando mi sono rivista nella clip, non mi sono riconosciuta. Mi sono chiesta se ero davvero io a fare una cosa del genere. Tu cosa hai pensato Giacomo?'' Il chirurgo dei vip, Giacomo Urtis ha risposto: ''Io stavo volando.

Vi vedevo dalla piscina, ma non sentivo i dialoghi e poi nella clip di questa sera stavo volando. Sembrava di vedere la soap opera Daydreamer, solo che lui non era Can Yaman. Con quel bacio fake ho pensato che Soleil è molto migliorata insieme ad Alex''.

Soleil ha spiegato che quando hanno visto il bacio tutti gli inquilini applaudivano, ma non avevano sentito lei che diceva: ''Questo è un bacio finto, come lo sei stato tu con me'', e ha spiegato anche di quando lui le è andato contro insultandola. A questo punto è arrivata l'opinione di Davide Silvestri il quale, senza mezze misure ha dichiarato: ''Tu e Alex avete rotto le scatole, ve lo posso dire? Avete veramente rotto!

Mamma mia che p...e.''

La crisi di Soleil dopo l'uscita di Belli

Dopo la squalifica dell'ex attore di CentoVetrine, Soleil, protagonista di questa sesta edizione del Grande Fratello Vip, si è ritrovata destabilizzata, crollando in un lungo pianto disperato. L'influencer ha trovato conforto nelle braccia di Katia Ricciarelli la quale si è recata in giardino per abbracciarla e confortarla. Sole, piangendo stretta a Katia, le ha detto di stare tranquilla, che ora passava tutto. Le due sono state poi raggiunte da Jessica Selassiè, la quale ha confortato la infliuencer dicendole di essere forte e di vedere tutto questo come uno schifo dove lei è stata messa in mezzo senza motivo e di trarre la sua forza da questo.