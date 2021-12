Dopo mesi di tira e molla, sembra essere ufficialmente scoppiata una potenziale coppia del Grande Fratello Vip 6. Spronato da Alfonso Signorini a prendere una posizione nell'incerto rapporto con Sophie, Gianmaria ha deciso di chiudere di punto in bianco subito dopo la diretta del 20 dicembre. L'imprenditore ha preso da parte Codegoni e le ha detto che è meglio se restano solo amici perché da parte sua non è scattato nulla: poco dopo, l'uomo ha cercato conforto in una chiacchierata con la ex Soleil.

Finisce un altro 'amore' al Grande Fratello Vip

Quando sembravano vicini a raggiungere un equilibrio dopo tre mesi di tira e molla, Sophie e Gianmaria hanno regalato ai fan del Grande Fratello Vip l'ennesimo colpo di scena.

Stavolta è stato il napoletano a prendere in mano la situazione nel rapporto con Codegoni, ancora fortemente indecisa sul futuro e sui sentimenti che prova.

Alla fine della puntata del 20 dicembre, Antinolfi si è avvicinato alla 19enne e le ha detto: "Non ti è scattata questa cosa con me. Non mi piace fare avanti e indietro, si vede che non provi quel qualcosa in più".

"Visto che non è scattata, basta. È meglio se restiamo amici. C'abbiamo provato ma non è andata", ha proseguito l'imprenditore nel discorso che i siti di Gossip stanno riportando in queste ore.

Silenzio da parte della concorrente del Grande Fratello Vip

"Penso sia inutile insistere", ha aggiunto Gianmaria davanti ad una silenziosa Sophie.

L'uomo ha ricordato alla compagna d'avventura gli alti e i bassi che vive il loro rapporto da mesi: "Un giorno dormiamo insieme e ci baciamo e poi non lo facciamo più. Io non voglio scervellarmi per capire i motivi".

Antinolfi ha anche rivendicato il diritto di potersi volere più bene, di mettere l'amore per sé stesso al primo posto, e anche per questa ragione ha scelto di mettere fine all'altalenante frequentazione con Codegoni.

"Non è andata bene, quindi per me finisce qui", ha detto il ragazzo prima di allontanarsi dalla 19enne, che in tutto questo discorso non ha proferito parola.

Contrariamente a come ha abituato il pubblico del Grande Fratello Vip in questi mesi, l'ex tronista di Uomini e Donne non si è esposta per commentare la decisione di Gianmaria, anzi ha preferito sposare un insolito silenzio che forse fa più rumore di qualsiasi risposta a voce alta.

Basciano riaccende la casa del Grande Fratello Vip

Dopo aver mollato Sophie, Gianmaria ha cercato un immediato conforto con Soleil, alla quale ha chiesto consigli sull'atteggiamento che dovrà avere d'ora in poi all'interno della casa del Grande Fratello Vip.

L'influencer ha accolto volentieri l'ex ed ha accettato di ripartire da zero con lui dopo mesi di litigi e accuse reciproche.

La scelta di Antinolfi di allontanarsi improvvisamente dalla tronista che ha corteggiato per tantissimo tempo davanti alle telecamere, potrebbe dipendere da un "terzo incomodo".

Da quando Alessandro ha debuttato nel reality Mediaset, molti si sono accorti che Codegoni non è indifferente al suo fascino, anzi ha ammesso che lui è il suo uomo ideale dal punto di vista fisico.

Lo stesso Basciano si è esposto per suggerire a Sophie e Gianmaria di capire insieme cosa fare del loro legame: "Dopo tutto questo tempo in cui hanno convissuto, sarebbe pure ora che decidessero se fare coppia oppure no".

L'imprenditore sembra aver dato retta al bel "tentatore" quando ha comunicato alla ragazza la sua intenzione di interrompere la loro frequentazione amorosa: questa mossa potrebbe aprire le porte ad un nuovo flirt tra la giovane e il concorrente che da quando è entrato nella casa ha posato lo sguardo su almeno tre diverse vippone.