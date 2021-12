Ha portato scompiglio il nuovo arrivato nella casa del Grande Fratello Vip, Alessandro Basciano. L'ex corteggiatore e tentatore di Temptation Island pare aver fatto breccia in molti cuori. Di sicuro, in quello di Sophie Codegoni e della principessa Jessica Selassiè. Entrambe hanno confessato di provare un interesse nei suoi confronti, ma in realtà lui sembra avere occhi solo per Soleil Sorge. Nelle scorse ore, Sophie e Jessica hanno avuto un battibecco proprio su Alessandro.

Sophie e Jessica discutono

Nella mattina del 23 dicembre Jessica Selassiè e Sophie Codegoni hanno avuto una lunga chiacchierata su Alessandro Basciano.

La principessa etiope ha confessato a Sophie il suo interesse per l'ex corteggiatore. Queste le sue parole: "Lo sai dal giorno uno che Alessandro mi interessa".

Poi, ha anche aggiunto: "Se a me piace lui, ti fermi adesso?". Jessica ha fatto notare a Sophie che, a suo avviso, sarebbe inutile dire che non gli interessa e che si sarebbe fatta da parte, quando in realtà le cose non stanno così. La principessa ha detto all'ex tronista che a parole dice una cosa mentre con i fatti dimostra altro. Sophie ha ribadito che, per lei, Jessica è una sorella e la loro amicizia è molto importante. Poi, ha anche detto a Jessica che Alessandro non è il ragazzo giusto per lei perché non la renderebbe felice. Codegoni ha anche affermato: "Tesoro tu non è che sei venuta qui soltanto per cercare l'amore".

L'interesse di Alessandro per Soleil Sorge che però non ricambia e dichiara: 'Sono innamorata'

Mentre Sophie Codegoni e Jessica Selassiè discutono del loro interesse per Alessandro Basciano, quest'ultimo si è dichiarato a Soleil Sorge, protagonista del presunto triangolo amoroso insieme ad Alex Belli e Delia Duran. In occasione della festa di compleanno di Sophie, durante una chiacchierata con l'ex di Luca Onestini le ha confessato: "Tu mi piaci perché mi prendi molto di testa".

Alessandro ha subito voluto precisare che non sta affatto giocando. Soleil, tuttavia, gli ha dato il due di picche e gli ha risposto che è già innamorata di una persona che la starebbe aspettando fuori dalla casa. Alessandro si è, però, chiesto come questo ragazzo possa accettare tutto ciò che è successo con Alex Belli. Basciano ritiene che tra l'attore di Centovetrine e Soleil non ci sia stata una semplice amicizia, ma un interesse vero.

Come finirà questa intricata vicenda che vede coinvolti Sophie, Alessandro, Soleil e Jessica. Chi cadrà tra le braccia dell'ex corteggiatore e tentatore? Non resta che aspettare i prossimi giorni per scoprirlo.