Anche se Alessandro ha baciato Sophie, Jessica non molla e continua nel suo tentativo quasi disperato di sedurre il ragazzo. All'interno della casa del Grande Fratello Vip, infatti, è accaduto di tutto: la principessina ha fatto un ballo sensuale per Basciano e Codegoni si è ingelosita soprattutto quando ha visto l'amica leccare lo champagne dal corpo del modello. Quest'ultimo ha chiarito che non ha interesse per Selassiè, ma il triangolo amoroso continua a tenere banco sia dentro che fuori le mura di Cinecittà.

Festa per la concorrente del Grande Fratello Vip

In occasione del suo compleanno, Jessica ha dato il meglio di sé. Dopo essere stata festeggiata dai compagni d'avventura, la principessina del Grande Fratello Vip 6 ha deciso di concentrare la propria attenzione sul ragazzo che le piace.

Le telecamere del reality, infatti, ha ripreso Selassiè intenta a ballare in modo sensuale addosso ad Alessandro, che proprio in quel momento era senza maglietta perché Sophie lo aveva bagnato con lo champagne.

L'ex tronista di Uomini e Donne ha tenuto d'occhio Basciano e l'amica per tutto il tempo, scegliendo di rimanere in disparte per rispetto della situazione.

Quando il modello ha cercato un contatto, però, Codegoni gli ha subito fatto presente ciò che non le piaciuto, a partire da un gesto che Jessica ha fatto davanti a tutti e al quale il giovane non si è sottratto.

Flirt e amicizie in bilico al Grande Fratello Vip

"Ti ha leccato", ha tuonato Sophie prima che Alessandro confermasse tutto.

"Sì, mi ha leccato lo champagne che tu mi hai buttato", ha precisato Basciano nel commentare le attenzioni roventi che Jessica gli ha riservato poco tempo prima.

L'influencer non ha apprezzato questo avvicinamento, ma se l'è presa solo con il modello: "Eri tutto rosso".

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Il concorrente del Grande Fratello Vip, però, ha smentito la 20enne e tutti coloro che pensavano che gli fosse piaciuta la provocazione della principessina: "Tutti a dire dai dai, ma a me queste cose non piacciono".

Insomma, Selassié ce l'ha messa tutta per attirare l'attenzione del bel coinquilino ma non c'è riuscita: il ragazzo, infatti, continua a rimanere focalizzato solamente su Sophie, con la quale si è scambiato baci passionali in magazzino pochi giorni fa.

Attesa per la nuova puntata del Grande Fratello Vip

Alessandro è interessato a Sophie e viceversa, ma Jessica non ha intenzione di restare a guardare. La principessina del Grande Fratello Vip è molto attratta da Basciano e, dopo tre mesi da spettatrice di amori altrui, vuole essere protagonista e sta facendo di tutto per riuscirci.

Dopo aver visto sua sorella Lulù innamorarsi di Manuel all'interno della casa più spiata d'Italia, la maggiore delle Selassiè spera di poter vivere la stessa emozione, magari proprio con il modello che ha varcato la soglia della porta rossa meno di due settimane fa.

Pur di portare avanti questa cotta, la ragazza ha messo in discussione l'amicizia che ha stretto con Codegoni sin dall'inizio del reality.

C'è anche da dire che l'ex tronista di Uomini e Donne ha fatto all'amica una promessa che non ha mantenuto: la 20enne ha rassicurato la principessina etiope dicendole che avrebbe rinunciato al possibile flirt con Alessandro pur di non perderla, peccato che poche ore dopo si è rintanata in magazzino con lui e l'ha baciato con trasporto.

Lunedì 27 dicembre, Alfonso Signorini affronterà sicuramente l'argomento "triangolo" e cercherà di capire se Jessica ha qualche possibilità di conquistare Basciano oppure se Sophie le ha già portato via il belloccio che lei ha adocchiato da subito.