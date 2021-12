Sono passate un bel po' di settimane da quando Manuel ha deciso di vivere liberamente la storia con Lulù, ma alcuni concorrenti del Grande Fratello Vip sembrano non vedere la coppia di buon occhio. In una recente chiacchierata che hanno avuto in giardino, Giucas e Katia si sono lasciati andare a dure critiche soprattutto nei confronti della principessina che, a loro dire, starebbe intossicando il percorso il Bortuzzo nel reality. Casella, inoltre, si è detto certo che questa storia non durerà molto quando terminerà il programma.

Le riflessioni sui piccioncini del Grande Fratello Vip

A Katia sembra non stare affatto simpatica Lulù, tant'è che ogni volta che può la critica aspramente. Dopo aver puntato il dito contro la principessina perché collabora poco nelle pulizie della casa, la cantante lirica se l'è presa con lei anche per come starebbe influenzando il percorso di Bortuzzo al Grande Fratello Vip.

Chiacchierando con Giucas in giardino, Ricciarelli si è lasciata andare ad una pungente riflessione sulla coppia del reality: "Pure lui sta intossicando". La donna si riferiva ovviamente a Manuel e all'atteggiamento che ha da quando si è fidanzato con Lucrezia dopo quasi tre mesi di tira e molla.

Secondo la concorrente del reality Mediaset, il nuotatore non sarebbe più lo stesso: da quando si è legato ufficialmente a Selassié, il ragazzo passa la maggior parte del tempo con lei a fare cosa che in passato ha contestato.

La previsione sul post Grande Fratello Vip

Anche Giucas ha voluto dire la sua sul nuovo Manuel: "Qui dentro sta vivendo un amore che lo carica e lo fa stare bene".

"Fuori, però, durerà da Natale a Santo Stefano", ha aggiunto Casella trovando il pieno consenso di Katia.

Secondo i due veterani del Grande Fratello Vip, dunque, la coppia Bortuzzo-Selassié non riuscirà a superare l'impatto con la vita quotidiana, quella dalla quale si sono estraniati oltre tre mesi fa per entrare nella casa più spiata d'Italia.

I fan dei piccioncini si sono detti "schifati" da questi commenti poco carini, soprattutto perché sono stati fatti alle spalle dei diretti interessati.

Ricciarelli ce l'ha soprattutto con Lulù perché secondo la sua opinione non starebbe facendo bene all'avventura del fidanzato, anzi gliela starebbe intossicando.

È palese che Manuel è cambiato drasticamente da quando ha deciso di legarsi sentimentalmente a Lucrezia: molti spettatori fanno ancora fatica a comprendere cosa sia scattato nel giovane che, da un giorno all'altro, è passato dal volere l'eliminazione di Selassiè a dirle "ti amo" davanti a tutti.

Lo scontro per le pulizie al Grande Fratello Vip

Non è la prima volta che Katia commenta duramente il comportamento di Lulù nella casa del Grande Fratello Vip.

Nel difendere l'amica Manila dall'attacco che ha ricevuto da parte di Clarissa, la cantante ha detto: "Le sorelle sono tre carognette".

"Lei è proprio una carogna, non so come fa Manuel a stare con lei", ha aggiunto Ricciarelli sempre in merito a Lucrezia.

La giovane è spesso al centro delle critiche perché collabora poco nelle pulizie. Dopo aver assistito all'ennesimo forfait della principessina in cucina, Nazzaro ha sbottato e l'ha estromessa dal suo gruppo.

"Dici che stai sempre male, ma non è possibile. Basta bugie, non le sopporto. Non sei una persona affidabile, quindi ti tolgo dal mio turno", ha detto l'ex Miss Italia mentre Lulù cercava di giustificarsi palesando i problemi di salute che ha avuto nell'ultimo periodo, gli stessi che le hanno impedito di dare una mano nel cucinare e nel lavare i piatti come hanno fatto tutti gli altri concorrenti a rotazione.