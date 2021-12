Dovrebbero mancare meno di due settimane alla puntata del Grande Fratello Vip in cui si deciderà il destino della maggior parte dei concorrenti. Il prossimo 13 dicembre, infatti, i "veterani" del cast saranno chiamati a fare una scelta importantissima: restare in casa finché il pubblico lo vorrà, oppure ritirarsi non accettando il prolungamento fino a marzo. Tra i vipponi che hanno espresso la volontà di abbandonare il gioco, spiccano protagonisti del calibro di Davide, Manila, Carmen, Aldo e Manuel, tutti provati dai primi tre mesi di reclusione tra le mura di Cinecittà.

Aggiornamenti sul cast del Grande Fratello Vip

Si allunga ogni giorno di più la lista dei concorrenti del Grande Fratello Vip che non intendono rimanere nella casa oltre la scadenza prevista prima del debutto. Anche se Alfonso Signorini non l'ha ancora comunicato ufficialmente, la sesta edizione del reality Mediaset andrà avanti fino a marzo 2022: la rete, infatti, ha aggiunto tre mesi a quelli che i vipponi hanno già vissuto tra le mura di Cinecittà.

Nel corso di una delle prossime puntate, il conduttore porrà ad ogni veterano del cast la seguente domanda: accetti il prolungamento restando in gioco oppure ti ritiri definitivamente?

Da quando hanno visto entrare gente nuova nella casa più spiata d'Italia, gli inquilini hanno cominciato a sospettare un allungamento del programma ma, almeno fino ad ora, nessuno è arrivato ad ipotizzare la nuova data della finalissima.

La stanchezza dei 'senior' del Grande Fratello Vip

Chi segue la diretta del Grande Fratello Vip, in questi giorni ha intercettato dichiarazioni piuttosto interessanti di quei concorrenti che non sono certi di rimanere nella casa oltre il prolungamento.

Gli ultimi in ordine di tempo ad essersi esposti su un possibile addio, sono Davide e Carmen: l'attore si è detto stanco e al limite, come se avesse già dato tutto quello che poteva in questi due mesi mezzo, mentre la ballerina ha precisato che non intende passare il Natale lontano dalla figlia Maria e dal marito Enzo Paolo Turchi.

Anche Manila ha manifestato una certa stanchezza, come se le dinamiche del reality le avesse già vissute tutte e non ritenesse necessario portare avanti un percorso che potrebbe aver già detto tutto.

Le decisioni sul futuro del Grande Fratello Vip

A tre vipponi appena citati, se ne aggiungono almeno altri quattro molto vicini ad abbandonare la casa tra un paio di settimane.

Manuel e Aldo, ad esempio, hanno detto più volte che la loro avventura nel reality Mediaset terminerà il 13 dicembre (data in cui era prevista la finale prima del prolungamento voluto dalla rete). Bortuzzo vuole tornare alla sua vita e ai progetti che ha lasciato mesi fa (un film sulla sua storia in primis), Montano non trascorrerebbe mai le festività lontano dalla moglie Olga e dai figli.

Francesca Cipriani ha palesato parecchie perplessità sul suo futuro tra le mura di Cinecittà: la showgirl ha detto che non sa se riuscirebbe a stare lontana dal suo Alessandro ancora a lungo, quindi non esclude di potersi ritirare a breve, così come Katia Ricciarelli, stanca e insofferente.

Nelle ultime ore, infine, Alex ha spiazzato i telespettatori confidando ai compagni che intende lasciare il gioco per evitare di alimentare ulteriori chiacchiere sul suo rapporto con Soleil.

L'attore, dunque, preferisce abbandonare la casa e tornare tra le braccia della moglie Delia.

Tra coloro che dovrebbero accettare di restare oltre l'allungamento, spiccano: Sophie, Giucas, Jessica e Lulù, Gianmaria, Soleil e le new entry Valeria, Giacomo, Maria, Patrizia e Biagio.