Brutte notizie per i concorrenti del Grande Fratello Vip. A ridosso del Capodanno, i vipponi hanno subito un provvedimento disciplinare che rischia di rovinargli i prossimi giorni di permanenza nella casa. Con un comunicato che è stato letto da Soleil, la produzione ha informato il gruppo che il budget settimanale è di soli 266 euro a causa della loro scarsa igiene: secondo le veterane Katia e Manila, sarebbero soprattutto i giovani a non pulire e a non rispettare i turni in cucina.

Punizione di fine anno al Grande Fratello Vip

Katia se ne è lamentata nel corso della puntata del Grande Fratello Vip del 27 dicembre, e la produzione ha subito provveduto: i vipponi non puliscono abbastanza la casa e per questo sono stati puniti.

La mattina dopo la diretta, Soleil ha letto un comunicato firmato dagli addetti ai lavori, un messaggio col quale tutti i concorrenti sono stati rimproverati per le condizioni in cui versa l'abitazione che occupano dallo scorso settembre.

"Il budget per la vostra spesa settimanale sarebbe stato di 380 euro. Per via della gestione dell'ordine e della pulizia, e nonostante i continui richiami del GF, il totale a vostra disposizione passa a 266 euro", ha fatto sapere Sorge nelle scorse ore.

La tirata d'orecchie agli inquilini di Cinecittà, si è conclusa con una frecciatina piuttosto velenosa da parte degli autori: "Buona spesa zozzoni".

Le proteste delle senior del Grande Fratello Vip

A reagire male alla notizia che il budget settimanale è stato decurtato di oltre 100 euro per la scarsa igiene della casa, sono state soprattutto le veterane del gruppo.

Anche durante la puntata del 27 dicembre si è parlato a lungo delle pulizie e di come molti concorrenti evitino di farle inventandosi le scuse più disparate. Manila, ad esempio, ha litigato con Lulù dopo essersi accorta che aveva disertato il suo turno in cucina per l'ennesima volta.

Quando la principessina si è giustificata dicendo di avere problemi di salute, Nazzaro ha sbottato: "Basta bugie, non le sopporto.

Dici di stare sempre male, non è possibile. Cambia gruppo perché nel mio non ti voglio più. Non si può fare affidamento su di te".

Jessica ha cercato di difendere sua sorella e le altre giovani del cast affermando che ai telespettatori non interesserebbe nulla di questo argomento, ovvero se la casa è in ordine oppure no ma, stando a ciò che si legge sui social network, non avrebbe affatto ragione.

L'accusa alle principessine del Grande Fratello Vip

Katia e Manila sono state sorprese dalle telecamere del Grande Fratello Vip mentre criticavano le concorrenti che secondo loro aiuterebbero meno all'interno della casa.

In difesa di Nazzaro che è stata accusata da Clarissa di essere falsa e opportunista, la cantante lirica ha detto: "Sono tre carognette. Aspetto solo il momento in cui saranno nominabili, poi vediamo".

Ricciarelli se l'è presa soprattutto con Lulù che, a parer suo, sarebbe la principessina più svogliata perché troppo concentrata sulla sua storia d'amore con Bortuzzo.

"Lei è proprio una carogna, non so come fa Manuel a stare con lei", ha affermato Katia in preda all'ira e trovando il supporto dell'amica Manila.

I fan di Lucrezia hanno reagito male a questa critica, tant'è che si stanno esponendo sul web per chiedere che queste parole vengano fatte ascoltare alla diretta interessata, attualmente all'oscuro del pensiero negativo che molte vippone hanno sul suo conto.

L'ex Miss Italia ha contestato anche il nuotatore per l'atteggiamento freddo che ha avuto quando è stata attaccata in diretta: "Non mi ha fatto neanche una carezza, ci sono rimasta molto male".