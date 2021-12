Questa sera, lunedì 6 dicembre, andrà in onda su Canale 5 un nuovo appuntamento con il Grande Fratello Vip condotto da Alfonso Signorini. Come sempre, ad affiancare il conduttore in studio con i loro commenti, ci saranno le due opinioniste Sonia Bruganelli e Adriana Volpe.

Sul web e sui principali siti dedicati al Gossip e alla cronaca rosa già iniziano a circolare le prime anticipazioni su ciò che potrebbe accadere nel corso della diretta. Tra sorprese, il televoto e le solite accese discussioni fra i concorrenti, l'argomento principale resterà molto probabilmente il "triangolo" formato da Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge.

Alex Belli e la decisione presa nei giorni scorsi da sua moglie Delia Duran

Delia Duran nei giorni scorsi ha preso una drastica decisione. La compagna di Alex Belli ha infatti lasciato la casa dove vive insieme all'attore ed è scappata via da Milano per qualche giorno. Delia ha dichiarato sui social network che questo per lei è stato un periodo molto complicato e che ha bisogno di staccare la spina e allontanarsi per un po' dal mondo dei social e del gossip.

La donna non ha affatto preso bene il bacio appassionato tra il suo compagno Alex e Soleil Sorge. Questa sera - molto probabilmente - nel corso della puntata, Belli sarà informato della decisione maturatata da sua moglie.

Lulù e Jessica al televoto insieme alla nuova entrata Patrizia Pellegrino

Nel corso della puntata serale in onda su Canale 5 questo lunedì, un'altra delle sorelle Selassiè potrebbe lasciare la casa del Grande Fratello Vip e porre fine alla propria avventura nel reality targato Mediaset.

Sono infatti al televoto sia Lulù che Jessica.

Insieme a loro è a rischio anche la nuova entrata Patrizia Pellegrino, la quale è in gioco solo dalla seconda metà di novembre. La scorsa settimana ad abbandonare la casa era già stata la prima delle tre sorelle, ossia Clarissa.

Al centro delle dinamiche anche Gianmaria e Sophie

Molto probabilmente, nel corso della serata di questo 6 dicembre, si parlerà tra i vari argomenti anche dell'intesa e della forte attrazione che pare esserci nella casa tra Sophie Codegoni e l'imprenditore napoletano Gianmaria Antinolfi.

I due si sono lasciati andare a diversi atteggiamenti piuttosto intimi e in questi giorni si sono scambiati coccole, baci ed effusioni, che hanno spiazzato anche gli altri inquilini della casa del Grande Fratello Vip.