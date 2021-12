Soleil Sorge è una delle indiscusse protagoniste del Grande Fratello Vip 6. La ragazza è molto amata dal pubblico, tanto che, ha superato diversi televoti garantendosi ogni volta l'immunità. Da settimane ormai è al centro delle polemiche per il suo legame con Alex Belli. L'attore sposato con Delia Duran ha dichiarato di essersi innamorato di lei. A scatenare il web nelle scorse ore però è stata una battuta dell'ex Miss Italia Manila Nazzaro. Tutto è iniziato da un malore di Soleil Sorge.

Manila Nazzaro fa intendere che Soleil Sorge potrebbe essere in attesa

Gli ultimi giorni di Soleil Sorge nella casa non sono stati affatto facili, non solo dal punto di vista psicologico, ma anche fisico. Delusa e sottotono per il comportamento di Alex Belli, nelle scorse ore, non è stata molto bene ed ha accusato un malessere con episodi di nausea e vomito. Soleil lo ha raccontato a Manila e la compagna di Lorenzo Amoruso si è lasciata sfuggire una battuta da cui è partita una teoria alquanto bizzarra. Manila Nazzaro ha esclamato: "Per me è incinta." I fan sul web hanno iniziato a credere che in realtà possa essere vero. In tanti, hanno pensato che possa essere in dolce attesa proprio di Alex Belli.

I due hanno hanno fatto capire di aver avuto dei rapporti intimi all'interno della casa. Si tratta però di una teoria assurda ed improbabile che quasi certamente non troverà conferma. Se fosse stato vero, dopo tre mesi di permanenza nella casa, si sarebbe iniziata a vedere qualche forma sospetta come spiegato sul settimanale Novella 2000.

Quello di Soleil dunque potrebbe essere stato un malessere passeggero.

Nuovo confronto tra Alex Belli e Soleil Sorge

Intanto, questa sera, l'ex corteggiatrice di Luca Onestini si ritroverà di nuovo faccia a faccia con Alex Belli per avere forse un ultimo confronto chiarificatore. Dopo la decisione di Alex di voler abbandonare il reality insieme a sua moglie Delia Duran, Soleil non l'ha presa affatto bene sentendosi delusa e presa in giro dall'attore.

Soleil inoltre ha confessato di aver più volte coperto Alex per non metterlo in difficoltà. Questa sera dunque si potrà mettere fine al triangolo amoroso più discusso delle ultime settimane. Intanto, dalle stories pubblicate su Instagram dallo stesso Alex, pare che tra lui e sua moglie Delia sia già ritornato il sereno. I due dopo la forte lite avuta nel treno in viaggio verso Milano dove Delia gli avrebbe addirittura lanciato la fede nuziale sono apparsi insieme nella loro casa a Milano. Nel video in questione, Alex suona il piano, Delia è intenta a truccarsi.