Dopo due mesi di convivenza "forzata", Alex Belli e Soleil Sorge hanno avuto una discussione piuttosto accesa nella casa del GFVip. In un secondo momento l'influencer italo-americana ha dato adito a un duro sfogo con Manila Nazzaro. La diretta interessata ha riferito di non sopportare il coinquilino, in quanto getterebbe le sue frustrazioni sugli altri. Va detto che dopo essersene dette di cotte e di crude, nella notte i due "vipponi" hanno chiarito.

La miccia che ha innescato la lite

Gli autori del Reality Show hanno chiesto ai concorrenti che hanno iniziato l'avventura a settembre, di accogliere al meglio i nuovi arrivati.

Dunque, avrebbero dovuto raccontare i momenti "più belli" vissuti nella casa di Cinecittà. A quel punto Alex Belli si è offerto di fare da moderatore e si è preso la scena.

Atteggiamento che non è stato gradito da Soleil Sorge. Mentre l'attore stava parlando, la 27enne si è alzata e se n'è andata. Belli dopo essersi accorto del malumore della coinquilina, l'ha raggiunta ma tra i due è scoppiata una lite. Soleil ha accusato il coinquilino di avere delle manie di protagonismo. Dal canto suo, Alex ha respinto l'accusa: "Tu sei sempre dalla parte della ragione".

Lo sfogo dell'influencer

Terminata la discussione, Sorge si è sfogata con Manila Nazzaro. La diretta interessata ha spiegato di essere andata via, perché il gioco stava diventando un monologo di Alex Belli.

La giovane ha fatto sapere di non sopportare quando gli altri vengono calpestati. Dopo avere criticato il 38enne anche per come ha "condotto", Sorge ha ammesso: "Alex fa sempre così, non l'ho mai sopportato. Butta le sue frustrazioni, addosso a me". Non contenta, l'influencer italo-americana ha rincarato la dose sul tono di voce utilizzato da Belli: "Ma come ti permetti? Vai a parlare in quel modo a tua moglie".

La 27enne italo-americana, raggiunta da Katia Ricciarelli ha fatto sapere che il bacio scambiato nella Turandot, è stata opera di Alex. A quel punto la soprano ha invitato Soleil a prendere le distanze dal coinquilino.

Alex furioso con tutti i 'vipponi'

Dal canto suo anche Alex Belli si è sfogato con i suoi compagni d'avventura.

Nel dettaglio, l'attore ha attaccato tutti i "vipponi" per essersi alzati mentre lui stava parlando. In merito alla discussione avuta con Soleil, il diretto interessato ha sostenuto che la 27enne sia una persona che cambia umore in base al tempo: "Un giorno si sveglia in un modo e un altro giorno si sveglia in un altro modo".

Nonostante i due "vipponi" se ne siano dette di tutti i colori, nella notte hanno fatto pace. A fare il primo passo è stato proprio il 38enne che ha sussurrato a Sorge di non sentirsi in colpa se i due provano dei sentimenti l'uno nei confronti dell'altro.