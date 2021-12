Dopo la puntata del Grande Fratello Vip di lunedì 13 dicembre che ha visto Alex Belli essere squalificato dal programma per aver abbracciato Delia e dunque andare contro il regolamento del programma, Soleil non si dà pace. La influencer continua a rimuginare sui motivi che hanno spinto Belli a lasciare la casa e seguire sua moglie e si è confrontata con l'opinionista Biagio D'Anelli.

GF Vip, le parole di Soleil su Belli

Soleil è tornata a parlare dell'attore di Centovetrine con Biagio. Sorge si è detta confusa e non riesce a trovare un senso al comportamento dell'uomo.

Ha confessato: ''È tutto senza senso e tutto questo mi manda in tilt! L'unica cosa che mi fa veramente arrabbiare è il suo costante bisogno di spettacolarizzare tutto questo. Questo è ciò che mi ha ferito e fatto arrabbiare di più, perché si è ritrovato una cosa più grande di sé e non ha avuto il coraggio di prendere in mano la sua vera realtà!''.

L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha continuato lo sfogo con D'Anelli dicendo: ''Lui voleva uscire dalla casa del Grande Fratello Vip! Si era studiato già tutto a tavolino, non è uscito per Delia ma per se stesso! Questa è la cosa peggiore, tutto quello che ha fatto, l'ha fatto per lo show!' Io lo consideravo amico così come lo considerava anche Katia.

Io con loro due non ho mai indossato una corazza''. Dopo il lungo sfogo della ragazza, Biagio in maniera pacata e cercando di consolare la donna, ha risposto: ''Ti sei fidata e ti sei lasciata andare''.

Grande Fratello, le parole della mamma di Soleil

Il triangolo amoroso che ha visto coinvolti Alex, Soleil e Delia, ha fatto discutere tutti quanti, sia nella casa del Grande Fratello Vip, sia all'esterno.

Questa volta è toccato alla mamma di Soleil, Wendy Kay, chiarire il suo pensiero in merito ad Alex e Delia. Wendy ha così dichiarato: ''Se incontrassi Alex direi tante di quelle cose che non saprei da dove iniziare. Inizierei con il dire a lui e a Delia di vergognarsi in quanto pianificavano il tutto già prima di entrare al Grande Fratello Vip e poi hanno fatto tutto il loro scempio, uno show pessimo.

Lui doveva avere un po' di ritegno e trattenersi dato che si è dichiarato innamorato! Lui di certo non è il tipo di uomo per mia figlia, non si innamorerebbe mai di lui. Fortunatamente ora è uscito ma è chiaro che Sole provava dei forti sentimenti di amicizia nei suoi confronti, ma non era innamorata, ci teneva a lui ma solamente nell'ambito delle amicizie e non avrebbe mai voluto che Alex lasciasse sua moglie, di questo ne sono sicura, così come sono sicura che Belli e Delia avevano pianificato tutto dall'inizio''.

La mamma di Soleil dopo questo sfogo ha fatto chiarezza anche sul fidanzato della figlia, Carlo, così dicendo: ''Carlo è sempre qui a Milano che aspetta che mia figlia concluda l'esperienza, non è contento del comportamento di Soleil e Alex''.