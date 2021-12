Tra i protagonisti della 30ª puntata del Grande Fratello Vip, in onda lunedì 27 dicembre su Canale 5, ci sono stati anche Gianmaria Antinolfi e Alessandro Basciano. Nel post-puntata, Sophie Codegoni si è detta sicura che il voto dell’imprenditore campano sia arrivato solamente per una “vendetta d’amore”.

L’accaduto

Al momento delle nomination palesi, Gianmaria ha deciso di dare un voto a Basciano. Incalzato dal conduttore, l’imprenditore campano ha spiegato di essere rimasto felice per la chiacchierata confidenziale avuta il giorno prima. Tuttavia, tra i gli ultimi concorrenti arrivato al GFVip, Alessandro sarebbe l’unico con cui non ha instaurato alcun tipo di rapporto.

Ovviamente, la nomination non è stata gradita dal diretto interessato. L’ex volto di Temptation Island ha dichiarato di non avere mai mancato di rispetto a nessuno. Inoltre, ha fatto presente di non essere una persona che porta rancore quindi ha nominato Eva Grimaldi. In merito al voto ricevuto dal 36enne campano, Basciano ha chiosato: “Se lui mi vota vuol dire che è una persona rancorosa. Per me è finita qui…”.

Il punto di vista di Codegoni

Terminata la puntata Gianmaria e Basciano hanno avuto un chiarimento. In particolare, l’imprenditore ha spiegato al coinquilino di non essere il tipo che fa “guerre”. Poi, ha chiesto al nuovo concorrente di non prendere la nomination sul personale.

In un secondo momento Basciano ha commentato quanto accaduto nella diretta del GFVip con Sophie Codegoni.

Quest’ultima senza troppi peli sulla lingua ha detto la sua sulla nomination di Gianmaria: “Rosica”. Insomma, la 19enne milanese è convinta che il coinquilino abbia deciso di fare il nome del “rivale in amore” solamente per una sorta di vendetta. Dal discorso della gieffina è emerso che sia stata lei a interrompere la conoscenza con l’imprenditore.

La verità, però, è un’altra: Gianmaria ha chiuso con Sophie.

La reazione di alcuni utenti sul web

Il discorso di Sophie non è passato inosservato ad alcuni utenti del web. In particolare, su Twitter, alcuni telespettatori del GFVip hanno fatto notare che è stato Gianmaria a chiudere la conoscenza con Sophie. Dai video presenti sul web, il 36enne campano ha chiesto di interrompere il tutto perché la scintilla dell’amore non è mai scoccata.

Dunque, Gianmaria si è detto stufo di aspettare qualcosa che non arriverà mai e ha spiegato all’ex tronista di Uomini e donne di non volersi scervellare sui comportamenti adottati da Sophie nei suoi confronti.

I telespettatori del Reality Show hanno fatto anche notare che, in puntata, Signorini ha più volte detto che è stata a Codegoni a mettere un freno alla conoscenza ma le cose sarebbero andate diversamente.