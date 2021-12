Il Paradiso delle signore 6 prosegue su Rai 1 e la puntata numero 65 di venerdì 10 dicembre sarà molto ricca e vedrà protagonista Agnese (Antonella Attili) che sarà in preda all'agitazione a causa dell'imminente operazione di Tina (Neva Leoni). La cantante, infatti, fisserà la data in cui dovrà sottoporsi all'intervento e sarà inevitabile essere in ansia per la sua salute. Salvatore (Emanuel Caserio) invece, continuerà con il suo atteggiamento ostile nei confronti di sua madre e questo non piacerà affatto ad Anna (Giulia Vecchio).

Umberto (Roberto Farnesi) sarà deluso da Flora (Lucrezia Massari) perché scoprirà che la stilista sta agendo alle sue spalle, ma la ragazza riuscirà a sviare i sospetti.

Infine, tra Marco e Gemma scatterà il bacio, mentre Agnese avrà un malore e sarà trovata da Tina e Vittorio priva di sensi.

Tina e Agnese saranno molto preoccupate per l'operazione

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6 di venerdì 10 dicembre annunciano che Tina e Agnese saranno molto agitate. La data dell'operazione della giovane cantante, infatti, sarà confermata e la preoccupazione per come andrà sarà inevitabile per entrambe le donne. Salvatore, invece, non si lascerà intenerire e resterà ostile nei confronti di sua madre, per lui colpevole di aver tradito Giuseppe con Armando Ferraris. L'atteggiamento rigido di Salvatore non piacerà affatto ad Anna che prenderà le distanze dal comportamento del suo fidanzato.

Lo stress di Agnese si ripercuoterà sulla sua salute e la donna avrà un malore: sarà ritrovata per terra da Tina e Vittorio priva di sensi.

Tra Gemma e Marco scatterà il primo bacio: anticipazioni Il Paradiso delle signore

Nel corso della puntata de Il Paradiso delle Signore 6 di venerdì 10 dicembre Gemma e Marco riusciranno a vedersi, nonostante Stefania sia contraria a una loro possibile relazione.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

La signorina Zanatta e il giornalista riusciranno a ritagliarsi un momento di intimità e si scambieranno il loro primo bacio. Le cose a villa Guarnieri, invece, non andranno bene, perché Umberto sarà deluso da Flora.

Flora riuscirà a sviare i sospetti su di sé: anticipazioni puntata di venerdì 10 dicembre

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6 del 10 dicembre rivelano che nella puntata che andrà in onda venerdì il piano di Adelaide contro Flora darà i suoi frutti e la ragazza sarà smascherata di fronte a Umberto Guarnieri. Il commendatore sarà molto deluso nell'apprendere che la stilista ha agito alle sue spalle, ma la ragazza riuscirà con un tranello a sviare i sospetti su di lei, sia con Adelaide che con Umberto.