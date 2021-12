Prosegue l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore 6 e le anticipazioni delle nuove puntate che andranno in onda nel corso del 2022 su Rai 1, rivelano che ci saranno un bel po' di sorprese e colpi di scena. Occhi puntati in primis sulle vicende di Agnese, la quale si ritroverà nella posizione di dover prendere in mano le redini della sua vita e di fare chiarezza sui sentimenti che prova nei confronti di Armando. Per Tina, invece, ci sarà l'inaspettato ritorno del suo ex in città.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore 6, trame nuove puntate 2022: Agnese chiude col marito

Nel dettaglio, le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6 rivelano che anche nelle prossime puntate previste per il 2022, i riflettori saranno ben puntati sulle vicende di casa Amato, dopo che Tina e Salvatore scopriranno tutta la verità sulle bugie di papà Giuseppe.

Stando a quanto apprende Blasting News, Agnese dopo aver spiegato tutta la verità ai suoi figli e dopo aver capito di poter contare sul loro appoggio e sul loro sostegno, deciderà di andare avanti per la sua strada.

La donna, infatti, questa volta sarà pronta a mettere una pietra definitiva sul suo matrimonio con Giuseppe, rendendosi conto che questo rapporto non può più andare avanti, dato che non c'è amore.

La sarta dal grande magazzino guidato da Vittorio Conti, si lascerà andare sempre più nei confronti di Armando: i due non potranno più fare a meno di nascondersi i veri sentimenti che provano l'uno verso l'altro.

Agnese e Armando sempre più vicini e innamorati

E così, questa volta, Agnese sarà decisa ad andare avanti per la sua strada e a voltare pagina definitivamente, dimenticando suo marito per iniziare un nuovo percorso di vita al fianco del capo-magazziniere del Paradiso delle signore.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

I due riusciranno a vivere in maniera serena e tranquilla il loro amore oppure si ritroveranno a fare i conti con nuovi ostacoli da superare? Lo scopriremo nel corso delle prossime puntate previste di questa sesta stagione della soap opera.

Occhi ben puntati anche sulle vicende di Tina Amato: le anticipazioni delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 6 in programma per questo 2022 in prima visione su Rai 1, rivelano che ci sarà spazio per un ritorno del tutto inaspettato che non passerà inosservato.

Tina ritrova il suo ex Sandro: anticipazioni Il Paradiso delle signore del 2022

Tina, infatti, ritroverà in città il suo ex Sandro Recalcati: una presenza che potrebbe scombussolare l'armonia e la tranquillità della figlia di Agnese, che in questi mesi ha fatto di tutto per cercare di voltare pagina e archiviare il passato.

Cosa accadrà a questo punto? Tina, nel momento in cui si ritroverà davanti il suo ex Sandro, gli darà una seconda chance oppure chiuderà e andrà avanti per la sua strada?

Un nuovo ciclo di episodi che si preannunciano decisamente densi di colpi di scena e di grandi sorprese per tutti gli appassionati della soap opera che continua a registrare ottimi ascolti in daytime, con una media di oltre due milioni di spettatori al giorno e picchi di share che toccano anche il 20%.

Dal 3 gennaio, subito dopo la breve pausa natalizia, l'appuntamento con Il Paradiso delle signore 6 riprenderà nella sua consueta programmazione del primo pomeriggio su Rai 1 e successivamente in replica anche su Rai Premium, dove anche in questo caso riesce ad ottenere ascolti record per la rete.