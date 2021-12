Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 6 rivelano che sta per arrivare un 2022 che si preannuncia denso di sorprese e colpi di scena.

I riflettori saranno ben puntati sulle vicende di casa Amato: al centro dell'attenzione continuerà ad esserci Agnese, la quale si ritroverà sempre più convinta della sua scelta di chiudere il rapporto con suo marito Giuseppe e voltare così pagina definitivamente, assieme ad Armando. Spazio anche alle vicende di Tina Amato che si ritroverà a fare i conti con il suo ex Sandro.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore 6 del 2022: Agnese non perdona il marito Giuseppe

Nel dettaglio, le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6 di questo 2022, rivelano che Agnese continuerà a essere al centro delle trame per la sua delicata situazione familiare.

Stando a quanto apprende Blasting News, Agnese non avrà alcuna intenzione di perdonare suo marito dopo aver scoperto la verità sul tradimento con la sua amante tedesca e dopo aver appreso che Giuseppe ha messo al mondo un altro figlio, illegittimo, concepito fuori dal matrimonio.

Per la donna è stato un durissimo colpo da digerire, al punto da decidere fin dal primo momento di cacciarlo via di casa.

Nel corso delle prossime puntate del 2022, la sarta del Paradiso delle signore, andrà avanti per la sua strada.

In vista di un possibile rientro in città di suo marito, Agnese non avrà alcuna intenzione di perdonarlo così come era successo in passato, quando l'uomo rientrò in città dopo che per svariati mesi aveva fatto perdere le sue tracce e non aveva dato notizie ai familiari.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Agnese e Armando sempre più complici e vicini: nuovi spoiler Il Paradiso delle signore 6

Agnese, forte anche della comprensione e del sostegno dei suoi figli, non avrà alcuna intenzione di cambiare idea convinta anche del fatto che adesso, il suo posto, è al fianco di Armando.

Il rapporto tra i due si intensificherà sempre più e il capo-magazziniere del Paradiso delle signore, si rivelerà la vera spalla forte di Agnese, sulla quale potrà contare in ogni momento di difficoltà.

I due decideranno di vivere la loro storia d'amore alla luce del giorno e senza alcun tipo di esitazione? Sarà chiarito nel corso delle prossime settimane.

Tina Amato ritrova il suo ex Sandro: anticipazioni Il Paradiso 6 del 2022

Inoltre, le anticipazioni di queste nuove puntate de Il Paradiso delle signore 6 che andranno in onda nel 2022, rivelano che ci saranno delle novità anche per Tina Amato.

La donna, infatti, si ritroverà nuovamente ad avere a che fare con il suo ex Sandro Recalcati, dopo che lo aveva lasciato a causa di un tradimento.

Quale sarà la reazione di Tina, quando si ritroverà in città il suo ex Sandro Recalcati? Ci sarà il perdono oppure trionferà la volontà di voltare pagina? Lo scopriremo nei nuovi episodi di questa seguitissima sesta stagione della soap opera pomeridiana di Rai 1.