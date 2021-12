Tra le protagoniste più amate de Il Paradiso delle signore vi è l'ex Miss Italia, Giulia Arena che veste i panni dell'astuta Ludovica Brancia. In questa sesta stagione, la donna si è ritrovata al centro delle trame e delle dinamiche per il suo rapporto travagliato con il giovane Marcello Barbieri, col quale ha scelto di vivere la sua love story, pur senza difficoltà dovute in primis alle differenze sociali che ci sono tra di loro. Ma cosa succederà in futuro tra Marcello e Ludovica? L'attrice ha ammesso di sperare nel lieto fine.

Marcello e Ludovica al centro delle trame de Il Paradiso delle signore 6

Nel dettaglio, al centro delle trame de Il Paradiso delle Signore 6 vi è l'inedita coppia composta da Marcello e Ludovica. I due stanno tenendo banco con le tormentate vicende legate alla loro relazione, che in un primo momento è stata ampiamente ostacolata da Adelaide.

La perfida e astuta contessa, dopo aver scelto Ludovica come nuova presidentessa del Circolo, non ha affatto gradito la scelta della ragazza di ufficializzare la sua relazione con Marcello, dato che il ragazzo appartiene ad una famiglia decisamente umile.

Ecco allora che la contessa ha provato in tutti i modi a far scoppiare la coppia ma, fino a questo momento, i due hanno resistito.

Il futuro di Marcello e Ludovica ne Il Paradiso 6: parla Giulia Arena

Tuttavia, i dubbi non mancano e puntata dopo puntata di questa sesta stagione de Il Paradiso delle signore, le differenze sociali tra Ludovica e Marcello si fanno sempre più evidenti.

Ma cosa succederà nel corso delle prossime puntate di questa sesta serie della soap opera pomeridiana di Rai 1?

Quali saranno i risvolti di questa relazione sentimentale?

A fare un po' di chiarezza è stata l'attrice Giulia Arena che, in una recente intervista, pur non sbilanciandosi più di tanto su quelli che saranno i risvolti di questa relazione, ha ammesso di fare il tifo per la coppia Ludovica-Marcello.

"Non posso dire nulla, ma spero solo che Ludovica tenga duro.

Ce la farà a resistere? Spero di sì", ha ammesso l'attrice de Il Paradiso delle signore 6.

Stop per Il Paradiso delle signore 6 a Natale: ecco quando ritornerà

Insomma le difficoltà tra Ludovica e Marcello non mancheranno neppure nel corso della seconda parte di questa sesta stagione della soap opera, che partirà dal 3 gennaio 2022, subito dopo la pausa natalizia di una settimana.

Dal 27 dicembre in poi, infatti, i nuovi episodi della soap saranno sospesi dalla programmazione quotidiana della rete ammiraglia Rai.

L'appuntamento con Il Paradiso 6 osserverà un turno di stop ma gli episodi in prima visione assoluta torneranno in onda di nuovo a partire da gennaio e proseguiranno fino a maggio.