La settimana di Natale al Paradiso delle signore 6 sarà ricca di emozioni per i telespettatori della soap italiana in onda dal lunedì al venerdì su Rai 1. Secondo le anticipazioni dal 20 al 24 dicembre, i protagonisti si prepareranno per trascorrere la festa e mentre Adelaide (Vanessa Gravina) sarà malinconica, a casa Amato ritornerà la serenità, tanto che Armando riuscirà a trascorrere la viglia con Agnese e i suoi figli. Ci saranno novità anche per Salvatore che riuscirà a riconquistare Anna e per Dora (Mariavittoria Cozzella) che finalmente bacerà Nino.

Infine, Ezio (Massimo Poggio)chiederà a Veronica di sposarlo e Gloria (Lara Komar) si troverà di fronte alla difficile richiesta di consegnare al marito i documenti della sua morte. Occhi puntati anche su Salvatore (Emanuel Caserio) che con un regalo speciale per Irene riuscirà a riconquistare Anna (Giulia Vecchio).

Un Natale speciale per Agnese e Armando, finalmente insieme

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 6 dal 20 al 24 dicembre, annunciano che Agnese e Armando si riavvicineranno sempre di più dopo il chiarimento con Tina e Salvatore tanto che penseranno di trascorrere il Natale insieme. Grazie a una pigotta cucita da sua madre per la piccola Irene, inoltre, Salvatore riuscirà a riconquistare il cuore di Anna che si era allontanata da lui per paura di raccontagli tutto il suo passato.

La vigilia di Natale, a casa Amato, sarà piena di armonia e anche a casa Colombo ci sarà una bella novità: Ezio, infatti, chiederà a Veronica di sposarlo.

Marco andrà a casa di Gemma in assenza dei suoi genitori: anticipazioni Il Paradiso delle signore

La settimana di Natale sarà molto importante anche per Gloria che riceverà da Ezio la richiesta dei documenti che attestano la sua morte per permettere al suo ormai ex marito di sposare la sua attuale compagna.

Per la capocommessa saranno giorni difficili, soprattutto perché all'uscita dal cinema incontrerà Ezio e Veronica. Gemma, invece, approfitterà dell'assenza di sua madre e il suo compagno per invitare Marco a casa Colombo a loro insaputa. Saranno giorni malinconici anche per Adelaide perché le persone a lei care saranno lontane da casa, mentre Irene penserà di organizzare una cena per la viglia a cui prenderà parte anche Gloria.

Dora riuscirà a conquistare il cuore di Nino: anticipazioni dal 20 al 24 dicembre

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore dal 20 al 24 dicembre rivelano che Nino ammetterà di essere in crisi con la sua vocazione e Dora approfitterà di questo momento per invitare il ragazzo alla cena organizzata da Irene. La commessa riuscirà a catturare l'attenzione del seminarista e tra loro scatterà finalmente il bacio. Il Natale di Vittorio, invece, rischierà di essere trascorso in solitudine, ma Beatrice gli proporrà di passarlo insieme.