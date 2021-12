L'appuntamento con Il Paradiso delle Signore 6 prosegue su Rai 1 e le anticipazioni delle nuove puntate che andranno in onda dal 13 al 17 dicembre 2021, rivelano che ci saranno nuove sorprese e colpi di scena. Occhi puntati su Flora che deciderà di deporre l'ascia di guerra nei confronti dei Guarnieri e andrà via da Milano per un po' di tempo. Spazio anche alla crisi di Anna Imbriani che si ritroverà a mentire al giovane Salvatore mentre Tina sarà in crisi per la sua operazione da fare.

Flora non denuncia i Guarnieri e se ne va: anticipazioni Il Paradiso 13-17 dicembre

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 6 previste nel corso della settimana che va dal 13 al 17 dicembre 2021, rivelano che Flora prenderà una decisione importante legata alle indagini sulla morte di suo padre.

Nonostante le scoperte fatte fino a questo momento, la giovane stilista deciderà di non portare avanti la sua "guerra" nei confronti dei Guarnieri, motivo per il quale deciderà di non sporgere denuncia.

Come se non bastasse, Flora deciderà di andare via da Milano: la ragazza annuncerà di essere in partenza per gli Stati Uniti d'America, dove trascorrerà un periodo di tempo.

Prima di congedarsi dal grande magazzino, la giovane stilista deciderà di passare a salutare le sue colleghe e farà loro anche un piccolo regalo.

Tina rimanda l'operazione: spoiler Il Paradiso delle signore 6

E poi ancora le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6 fino al 17 dicembre 2021, rivelano che per Tina Amato sarà in arrivo un periodo non facile.

La giovane donna sarà fortemente provata dal malore di sua mamma Agnese, che l'ha fatta preoccupare tantissimo. Per fortuna, però, tutto è andato nel migliore dei modi e la donna si è ripresa anche se Tina deciderà di rimandare la data dell'operazione alle corde vocali, ormai imminente.

La ragazza, quindi, preferirà non sottoporsi a questa delicata operazione e intanto dovrà fare i conti con tutte le verità di sua mamma, legate al padre Giuseppe.

Anna mente a Salvatore: anticipazioni Il Paradiso delle signore al 17 dicembre

Agnese metterà al corrente i suoi due figli delle bugie del loro papà e del fatto che l'uomo si è costruito una nuova vita in Germania, tanto da avere anche una figlia segreta.

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché le anticipazioni de Il Paradiso delle signore nella settimana 13-17 dicembre rivelano che ci sarà spazio anche per le vicende di Anna Imbriani.

La ragazza, infatti, si ritroverà in piena crisi in merito a sua figlia e non riuscirà a confessare tutta la verità al giovane Salvo.

Di conseguenza, Anna finirà per mentire al figlio di Agnese e, come se non bastasse, la Imbriani prenderà anche una decisione drastica ma al tempo stesso inevitabile che potrebbe avere delle conseguenze inaspettate.

Armando, invece, si confronterà con Don Saverio e lo metterà al corrente delle scoperte che ha fatto su Nino e il periodo di crisi che sta affrontando.