Prosegue l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore 6 e le anticipazioni delle prossime puntate previste per il 2022 in prima visione assoluta su Rai 1, rivelano che ci saranno un bel po' di novità e colpi di scena. Occhi puntati in primis sulle vicende della contessa Adelaide, la quale si ritroverà a dover fare i conti con la riapertura delle indagini sul conto della morte di Achille Ravasi. Tuttavia, in questa nuova fase del processo, la contessa potrà fidarsi di una nuova alleata inaspettata: trattasi della stilista Flora Ravasi.

Adelaide se ne va da Milano: anticipazioni Il Paradiso 6 del 2022

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 6 che andranno in onda nel corso del 2022 rivelano che la contessa Adelaide deciderà di staccare per un po' di tempo la spina dai suoi impegni in città.

Per questo motivo, la donna deciderà di andare via da Milano per qualche tempo e di trasferirsi di nuovo a Parigi, dove passerà un po' di giorni.

Un'assenza che non passerà inosservata, dato che proprio durante questo periodo in cui non sarà in città, il rapporto tra Umberto e Flora diventerà sempre più intenso.

Umberto corteggia Flora Ravasi

Le anticipazioni delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore previste nel corso del 2022, rivelano che Umberto comincerà a corteggiare la giovane stilista, consapevole ormai di un sentimento che prova nei suoi confronti.

Flora, sebbene non sia proprio convinta al 100% di questa situazione che sta nascendo con Guarnieri, alla fine accetterà il corteggiamento ma per un secondo scopo.

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché le nuove anticipazioni della sesta stagione rivelano che ci sarà spazio anche per la riapertura delle indagini legate al caso della morte di Achille Ravasi.

Un vero e proprio "mistero" avvolto nel giallo, di cui ancora oggi non si conoscono i dettagli della morte. Cosa è successo ad Achille?

Ripartono le indagini sulla morte di Achille Ravasi: spoiler Il Paradiso 6

Le indagini sulla morte dell'uomo sono state portate avanti nuovamente anche dalla figlia Flora Ravasi, che da quando ha messo piede a Milano ha cercato sempre di scoprire la verità su quanto è successo.

Ebbene, le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6 del 2022 rivelano che le nuove indagini accerteranno che quello di Achille è stato un omicidio. L'uomo è stato ucciso, ma da chi?

Tutte le persone che hanno avuto a che fare con Ravasi nell'ultimo periodo, saranno ascoltati in un'aula di Tribunale. Tra questi anche la contessa Adelaide, la cui posizione potrebbe metterla nei guai.

Flora protegge Adelaide: anticipazioni Il Paradiso delle signore del 2022

Il colpo di scena, però, ci sarà nel momento in cui Flora Ravasi deciderà di spiazzare e sparigliare le carte in tavola e assumerà le difese della contessa.

La giovane stilista del Paradiso delle signore, quindi, proteggerà la contessa sul caso della morte di Ravasi. Quale sarà la reazione di Umberto di fronte a questa alleanza del tutto inaspettata tra Flora e la contessa? Lo scopriremo nel corso delle prossime puntate della soap Rai.