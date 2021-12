L'appuntamento quotidiano con Il Paradiso delle Signore 6 è confermato nella settimana che va dal 6 al 10 dicembre 2021, come sempre in prima visione assoluta su Rai 1. Le anticipazioni riguardanti le nuove puntate rivelano che ci sarà spazio per le vicende di Agnese, la quale si ritroverà a vivere dei momenti di grande preoccupazione. La donna, infatti, farà i conti con un improvviso malore che farà spaventare i suoi cari. Occhi puntati anche sul rapporto tra Gemma e Marco, che saranno sempre più vicini e complici.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore 6, puntate 6-10 dicembre 2021

Nel dettaglio, le anticipazioni delle prossime puntate de Il Paradiso delle signore fino al 10 dicembre 2021, rivelano che Agnese sarà alle prese con un periodo non facile della sua vita.

La sarta del grande magazzino, infatti, sarà molto preoccupata per l'operazione imminente alla quale dovrà sottoporsi sua figlia Tina e, come se non bastasse, si ritroverà a fare i conti con il rifiuto da parte di suo figlio Salvatore che continuerà a tenerla alla larga.

Il ragazzo, infatti, proprio non riesce a perdonare sua mamma per il tradimento ai danni del padre Giuseppe e per questo motivo continuerà ad essere ostile nei suoi confronti.

Agnese vittima di un improvviso malore: spoiler Il Paradiso 6

La situazione per Agnese sarà a dir poco complicata e gli spoiler delle prossime puntate de Il Paradiso 6 rivelano che la donna commetterà anche un grave errore che potrebbe costare caro a tutto il grande magazzino.

In un momento di distrazione, Agnese lascerà il ferro da stiro acceso e questo rischierà di causare un grave incendio all'interno del Paradiso, al punto che Vittorio sarà costretto a chiedere alla donna di prendersi qualche giornata di stop dal lavoro.

Le trame della soap opera di Rai 1, inoltre, rivelano che la situazione degenererà nel momento in cui Agnese si ritroverà vittima di un improvviso malore che le farà perdere i sensi.

La donna verrà rinvenuta svenuta e a trovarla saranno proprio Tina e Vittorio, entrambi preoccupati per le sorti della donna.

Marco e Gemma si baciano, Flora nel mirino di Adelaide: trame Il Paradiso al 10 dicembre

E poi ancora, le anticipazioni delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 6 in programma dal 6 al 10 dicembre 2021, rivelano che la love story tra Marco e Gemma continuerà ad andare avanti, nonostante Stefania non veda di buon occhio questo rapporto e cercherà di fare il possibile per "salvare" sua sorella da questa relazione.

Alla fine, però, nessuno potrà fermare fino in fondo Marco e Gemma e tra i due scatterà anche il primo bacio ufficiale.

Intanto, Adelaide comincerà ad avere dei seri sospetti sul conto di Flora Ravasi e si renderà conto del fatto che la ragazza stia nascondendo qualcosa "di grosso" in merito alle indagini sulla morte del padre.

Proprio per questo motivo, la contessa non avrà alcuna intenzione di "subire" gli eventi e deciderà così di passare al contrattacco mettendo in atto un piano che sarà una sorta di "tranello" per mettere alla berlina la stilista e in questo modo smascherarla e costringerla ad arrendersi.