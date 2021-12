Il Paradiso delle signore in onda su Rai 1 dal lunedì al venerdì prosegue con nuove puntate: secondo le anticipazioni di martedì 7 dicembre, Vittorio (Alessandro Tersigni) darà spazio al prossimo numero della rivista del grande magazzino e chiederà a Stefania (Grace Ambrose) di affiancare Marco (Moisé Curia) in redazione.

Nel frattempo, Agnese (Antonella Attili) rimprovererà Armando (Pietro Genuardi) per aver parlato con Salvatore (Emanuel Caserio) della loro relazione, mentre tra Marcello (Pietro Masotti) e Ludovica (Giulia Arena) inizieranno le incomprensioni dovute alle differenze sociali.

Infine, Adelaide (Vanessa Gravina) avrà in mente un piano per far uscire allo scoperto Flora (Lucrezia Massari) e la sua idea sembrerà funzionare.

Il Paradiso Market avrà in redazione anche Stefania Colombo

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore di martedì, 7 dicembre, raccontano che dopo il grande successo ottenuto dalla sfilata della nuova collezione di Flora, Vittorio dedicherà tutte le sue energie al prossimo numero del Paradiso Market.

Vista la grande passione dimostrata da Stefania per il giornalismo, il dottor Conti chiederà alla signorina Colombo di affiancare Marco di Sant'Erasmo nel lavoro in redazione. Tra il giovane giornalista e Stefania inizierà così una collaborazione, che presto si dimostrerà complicata e burrascosa a causa della differenza di vedute dei due ragazzi.

Arriveranno le prime incomprensioni per Ludovica e Marcello: anticipazioni Il Paradiso delle signore

A casa Colombo inizierà una nuova giornata e la famiglia si riunirà per la colazione, mentre a villa Guarnieri Adelaide sospetterà che Flora nasconda qualcosa di importante e penserà a un modo per metterla in difficoltà. Il piano della contessa per far uscire allo scoperto la stilista sembrerà funzionare.

Nel frattempo, tra Ludovica e Marcello l'armonia di un tempo sembrerà un ricordo, perché all'interno nella coppia inizieranno a emergere le prime incomprensioni dovute alle differenze sociali.

Agnese sarà dura con Armando: anticipazioni puntata di martedì 7 dicembre

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore del 7 dicembre rivelano che nella puntata di martedì, Agnese sarà arrabbiata con Armando.

La donna, infatti, non apprezzerà affatto che il capomagazziniere abbia preso l'iniziativa di parlare con Salvatore della loro relazione e lo rimprovererà. Il figlio di Agnese, infatti, non riuscirà ad accettare che sua madre abbia tradito Giuseppe (Nicola rignanese), ma sarà ancora ignaro del comportamento scorretto di suo padre nei confronti della famiglia.