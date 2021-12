Continua l'appuntamento su Rai 1 con la soap opera Il Paradiso delle Signore 6 e, in vista dell'ultima settimana dell'anno dal 27 al 31 dicembre, ci saranno delle modifiche legate alla programmazione della soap e al daytime della rete ammiraglia. Infatti da lunedì 27 non ci sarà spazio per le puntate della soap opera in prima visione assoluta.

Le novità della programmazione de Il Paradiso delle signore 6: stop dal 27 dicembre

Nel dettaglio, le anticipazioni riguardanti la messa in onda de Il Paradiso delle signore 6 rivelano che le nuove puntate in prima visione assoluta andranno in onda fino al prossimo venerdì 24 dicembre 2021.

La settimana che va dal 20 al 24 dicembre sarà l'ultima in compagnia delle avventure dei protagonisti del celebre grande magazzino più famoso del piccolo schermo che, tutti i giorni, appassionano una media superiore ai due milioni di fedelissimi spettatori.

A partire da lunedì 27 dicembre, la Rai cambierà la programmazione del daytime pomeridiano di Rai 1 e per Il Paradiso delle signore non ci sarà spazio.

Le puntate de Il Paradiso 6 sospese fino al 31 dicembre 2021

Fino al 31 dicembre 2021, la soap non andrà in onda: un cambio programmazione che sicuramente non passerà inosservato e che potrebbe deludere i numerosi fan che speravano di trascorrere tutto il periodo delle feste natalizie in compagnia della soap opera.

Tuttavia, l'appuntamento con Il Paradiso 6, riprenderà normalmente a partire dal mese di gennaio 2022: lunedì 3, infatti, torneranno in onda gli episodi in prima visione assoluta come sempre nella fascia del daytime che va dalle 15:55 alle 16.45 circa, prima de La Vita in diretta condotta da Alberto Matano.

In attesa delle prossime puntate di gennaio, le anticipazioni legate agli episodi che andranno in onda in queste ultime settimane di dicembre, fino al giorno della Vigilia di Natale, rivelano che ci sarà spazio per un'importante decisione che verrà presa da Ezio.

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6 fino al 24 dicembre 2021

L'uomo, infatti, deciderà di concretizzare la sua unione con Veronica, motivo per il quale penserà di convolare a nozze ufficialmente con lei.

Colombo ha le idee chiare: vuole che Veronica diventi sua moglie a tutti gli effetti e, per questo motivo, chiederà alla sua ex di procurargli un certificato di morte che attesti il fatto che la loro unione non sia più valida.

Spazio anche alle vicende di Ludovica e Marcello che, in vista dell'avvicinarsi delle feste natalizie, riceveranno un invito speciale.

I due, infatti, saranno invitati a cena dalla contessa Adelaide, la quale ormai sembra aver cambiato idea sul conto del giovane Barbieri, dopo averlo denigrato.