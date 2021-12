Svolte importanti arrivano dalle anticipazioni Il Paradiso delle Signore 6. Nelle prossime puntate che andranno in onda su Rai Uno in prima visione assoluta, una carambola di inganni animerà villa Guarnieri. Insomma, ci sarà un 'tutti contro tutti' che avrà come unica vittima lei, l'algida contessa Adelaide Di Sant'Erasmo. Ebbene sì, questa volta Adelaide non riuscirà a vincere su Flora, decisa a dare una soluzione al caso Ravasi, il padre che non ha mai conosciuto. Prima però, la giovane Ravasi dovrà fare i conti con un machiavellico piano architettato proprio dalla contessa e Umberto.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 6, dicembre 2021: il tranello di Adelaide

Flora è già andata avanti nelle indagini grazie al prezioso aiuto di Cosimo. Adelaide, frugando ne cassetti della giovane Ravasi, ha trovato le foto e i telegrammi di Bergamini. Un brivido freddo le ha percorso la schiena e il primo a essere avvisato è stato ovviamente Umberto.

Adelaide non sa che Guarnieri e Flora si sono baciati, nonostante abbia intuito già da tempo che Umberto abbia un debole per l'odiata Ravasi. Nei prossimi episodi de Il Paradiso delle Signore 6 in onda a dicembre, il commendatore cercherà di tenere all'oscuro Adelaide di quanto accaduto con Flora, travolgendola con la sua passione. Basterà a deviare i sospetti della contessa?

Nel frattempo, la tenace Sant'Erasmo non perderà tempo e, temendo che il suo segreto sulla morte di Achille venga a galla, tenderà un tranello a Flora, al quale prenderà parte anche Umberto.

Umberto ingannato da Flora

Come rendono noto le ultime anticipazioni de Il Paradiso delle Signore, Umberto verrà ingannato a sua volta dalla giovane Ravasi, che non è certo disposta a farsi mettere i piedi in testa dai principali sospettati della morte di suo padre.

E così, Flora riuscirà a mettere al tappeto Guarnieri. La reazione dispiaciuta di Umberto sarà il chiaro segnale che prova qualcosa per l'affascinante stilista o solo il suo orgoglio ferito?

Adelaide costretta a fuggire, spoiler Il Paradiso delle Signore 6

Niente e nessuno fermerà l'ostinazione di Flora, che arriverà alla soluzione del complesso caso Ravasi.

L'Interpol si metterà immediatamente sulle tracce di Adelaide, che sarà costretta a fuggire e lasciare in fretta e furia Milano, sperando di non essere rintracciata dalla polizia.

In città resterà Umberto, che dovrà vedersela con le pressanti domande degli inquirenti. Come andrà a finire? Non resta che attendere le nuove puntate de Il Paradiso delle Signore 6 per scoprire se Adelaide pagherà per le sue colpe oppure se riuscirà a farla franca anche in questa occasione.