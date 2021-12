La soap opera Il Paradiso delle Signore, giunta attualmente alla sua sesta stagione, continua a essere ricca di sorprese. Gli spoiler riguardanti la puntata del 22 dicembre 2021, raccontano che il signor Ezio Colombo (Massimo Poggio) troverà un escamotage per annullare più in fretta possibile il suo matrimonio con Gloria Moreau (Lara Komar), visto che chiederà alla sua ex moglie di ottenere un certificato che dimostri il suo decesso per consentirgli di sposare Veronica Zanatta (Valentina Bartolo).

Spoiler Il Paradiso delle signore, del 22 dicembre: Dora vuole trascorrere la sera della vigilia con Nino

Nel corso del 73° episodio dello sceneggiato, che verrà trasmesso su Rai 1 mercoledì 22 dicembre a partire dalle ore 15:55 circa, proprio quando il direttore Vittorio (Alessandro Tersigni) sarà certo di trascorrere le festività natalizie in solitaria, riceverà l’invito inaspettato da parte della cognata Beatrice (Caterina Bertone) che - provando un affetto sincero nei suoi confronti - non vorrà assolutamente farlo rimanere da solo.

Intanto Dora (Mariavittoria Cozzella) vorrà invitare Nino (Luca Grispini) a cenare con lei la sera della Vigilia, pur essendo consapevole di andare incontro a dei rischi: la storica commessa del negozio infatti avrà il timore di poter compiere un gesto troppo frettoloso nei confronti del giovane seminarista.

Per avere un parere la "venere" preferirà parlare della questione con il capo magazziniere Armando Ferraris (Pietro Genuardi), che ha sempre un consiglio per tutti.

Ezio chiede a Gloria di collaborare con lui per poter convolare a nozze con Veronica

Nel contempo tra le mura del Paradiso andrà avanti la raccolta degli oggetti pregiati che diventeranno i premi per la riffa natalizia a sostegno dei più bisognosi, organizzata su richiesta del direttore Conti con l’obiettivo di aiutare i poveri della casa famiglia di Don Saverio (Andrea Lolli).

Successivamente Ezio dopo aver manifestato il desiderio di pronunciare il fatidico sì con la sua compagna Veronica, dirà a Gloria di aver bisogno della sua collaborazione: nello specifico il signor Colombo farà una richiesta inattesa alla sua ex moglie, ossia di fargli avere un certificato di morte in grado di attestare il suo decesso. In poche parole Ezio, per poter convolare a nozze con la sua amata, vorrebbe mettere in atto una messinscena, fingendosi vedovo.