Si fanno sempre più interessanti le anticipazioni della soap Il Paradiso delle Signore in onda dal lunedì al venerdì su Rai 1 alle 15:55 e in replica su RaiPlay. Le trame si concentrano su Flora e la sua intenzione di venire a conoscenza della verità sulla morte del padre Achille, che non ha mai conosciuto ma che sente di difendere. La giovane Ravasi è intenzionata a scoprire cosa nascondono Adelaide e Umberto e non si fermerà davanti a niente e nessuno. La sua determinazione ha messo in allerta la contessa, certa che questa volta ciò che nasconde potrebbe venire a galla con conseguenze drammatiche.

Anche Umberto ha paura, ma crede di poter tenere a bada Flora con il suo fascino, visto che si sono baciati. Il commendatore non sa che la giovane stilista ha in serbo un sotterfugio anche per lui. Nel frattempo, la distanza tra Marcello e Ludovica sembra diventare sempre più incolmabile, mentre Agnese non risparmia la sua disapprovazione nei confronti del gesto di Armando.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Agnese furiosa con Armando

Ferraris ha consigliato più volte ad Agnese di non immolarsi e di non sacrificare la sua felicità, raccontando come stanno davvero le cose a Tina e Salvatore. La signora Amato, però, è ancora decisa a difendere la faccia di Giuseppe, nonostante ciò che è stato capace di fare.

Nelle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore, Armando verrà rimproverato da Agnese per aver detto a Salvatore della loro relazione. Ferraris non aveva alcuna intenzione di rovinare gli equilibri tra madre e figlio, ma solo di far riflettere il buon Salvo.

Ludovica e Marcello si lasciano? Iniziano i problemi di coppia

Qualche puntata fa, Marcello ha espresso a Ludovica l'intenzione di rendere pubblica la loro relazione, improvvisando anche la scena che si è immaginato sulla maestosa scala di villa Bergamini, dove ora vivono.

Tuttavia, la bella Brancia si è mostrata titubante, preferendo rimandare ogni cosa.

Come svelano le anticipazioni delle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore, la distanza tra Ludovica e Marcello si farà sempre più sentire, in particolare tra di loro peserà la differenza di ceto. All'inizio c'era la passione che li univa, ma lo scontro con la realtà sta facendo emergere le prime problematiche di coppia.

Alcuni fan della soap ipotizzano che Marcello e Ludovica potrebbero arrivare a lasciarsi.

Il piano di Adelaide, spoiler Il Paradiso delle Signore

La contessa sospetta che Flora abbia in mente qualcosa e così gioca d'anticipo, tendendole un tranello che sembra funzionare. La giovane Ravasi, però, si rivela più arguta del previsto.

Infine, Vittorio chiederà a Stefania di affiancare Marco - che non sopporta - per la pubblicazione del nuovo numero de Il Paradiso market. La loro collaborazione inizia nel peggiore dei modi.