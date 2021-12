Le vicende dello sceneggiato Il Paradiso delle Signore 6 non deluderanno di certo i telespettatori negli episodi del nuovo anno. Dalle anticipazioni si evince che nella puntata che verrà trasmessa su Rai 1 il 7 gennaio 2022, Fiorenza Gramini (Greta Oldoni) vuoterà il sacco con Flavia Brancia di Montalto (Magdalena Grochowska) visto che le farà sapere che sua figlia Ludovica (Giulia Arena) le ha tenuto nascosta la storia d’amore con Marcello Barbieri (Pietro Masotti).

Anticipazioni Il Paradiso delle signore, del 7 gennaio: Ezio e zia Ernesta vengono spiati

Nell’ottantesimo episodio in programma venerdì 7 gennaio alle 15:55, la zia Ernesta (Pia Engleberth) non nasconderà la sua evidente perplessità in merito alla dichiarazione di morte presunta di Gloria (Lara Komar): per ottenere tale certificato l’anziana donna non avrà altra scelta oltre a quella di presentarsi davanti a un giudice. Ezio (Massimo Poggio), sempre più desideroso di sposarsi con la sua compagna Veronica (Valentina Bartolo), non perderà tempo per mettere al corrente della situazione la sua parente.

Successivamente i due continueranno a parlare di Gloria: tale conversazione verrà spiata da qualcuno all’insaputa dei diretti interessati.

Marco sprona Gemma a riprendere ad andare a cavallo, Flavia apprende della relazione tra Ludovica e Marcello

Intanto Ludovica sarà sempre più disperata a causa del ritorno della madre Flavia nel capoluogo lombardo. La donna, purtroppo, darà del filo da torcere alla figlia a lungo, visto che non sembrerà per niente intenzionata ad andarsene dalla città almeno per il momento.

Nel contempo la storia d’amore tra Anna (Giulia Vecchio) e Salvatore (Emanuel Caserio) diventerà sempre più importante, al punto che Agnese (Antonella Attili) e Tina (Neva Leoni) la inviteranno nella loro abitazione per le presentazioni ufficiali. Marco (Moisè Curia) invece, dopo aver visto Gemma (Gaia Bavaro) abbastanza amareggiata durante un evento ippico al Circolo, la spronerà a tornare ad andare a cavallo.

Sfortunatamente per lei riprendere a fare equitazione significherà riaprire delle dolorose ferite.

Fiorenza invece, dopo non aver fatto fatica a intuire che Flavia non sia stata ancora informata della relazione tra la figlia Ludovica e Marcello, sceglierà di dirle la verità. Quale sarà la reazione della signora Brancia di Montalto quando saprà che la figlia si è innamorata di un uomo non adatto a lei? Infatti Marcello appartiene a un ceto sociale del tutto differente a quello della loro famiglia.