Le anticipazioni relative alla puntata del 10 dicembre puntano gli occhi su Flora: la ragazza continua a proseguire nelle indagini sulla morte del proprio padre, Achille Ravasi. La contessa Adelaide non la perde mai di vista e, temendo che la Gentile possa arrivare in fondo alla verità prova a tendere un tranello. La ragazza, tuttavia, sfrutterà a suo vantaggio la trappola riuscendo a sviare i Guarnieri. Umberto, dal canto suo, non riesce a credere che Flora stia tramando contro la sua famiglia.

Nel frattempo, Salvatore continua ad avere un duro atteggiamento nei confronti della madre per via del tradimento ai danni di Giuseppe e il suo comportamento viene subito notato da Anna, la quale mostra il suo disappunto nei confronti del giovane, allontanandosi dall'amato.

Flora sfrutta un tranello per ingannare i Guarnieri

Nel dettaglio, le anticipazioni sulla puntata in data 10 dicembre rivelano che Flora si sta avvicinando sempre di più alla verità. Umberto, che finora non era convinto delle possibili azioni della Gentile, deve ammettere a se stesso che la ragazza sta tramando contro di lui, proprio come suggerito da sua cognata, la contessa Adelaide.

Quest'ultima aveva teso a Flora un tranello, ma la Gentile è stata abbastanza furba da accorgersene e ha approfittato della trappola per fare il doppio gioco: grazie alla sua determinazione e intelligenza, la ragazza è riuscita a sviare i Guarnieri dalla verità e, intanto, continua a scavare sugli eventi accaduti in America per scoprire cosa è accaduto al padre Achille.

Umberto, dal canto suo, rimane deluso messo di fronte all'atteggiamento della stilista del Paradiso, come si comporterà d'ora in poi nei confronti della ragazza dopo che tra di loro era scattato un bacio? E cosa farà la contessa Adelaide nel momento in cui Flora diventerà un serio pericolo per l'immagine della sua famiglia?

Anna si allontana da Salvatore

Ulteriori anticipazioni de Il Paradiso delle Signore vedono Anna prendere le distanze da Salvatore: la ragazza non è per niente contenta dell'atteggiamento che il suo amato adotta nei confronti della madre: sebbene possa comprendere i sentimenti di Salvo dopo aver scoperto il tradimento di Agnese con Armando, trova che il muro di freddezza che sta ostentando sia immaturo e sconsiderato. Anna è delusa dal comportamento del giovane Amato, il quale, dal canto suo, non ha alcuna intenzione di perdonare la madre.

Più tardi, Vittorio e Tina tornano a casa e un evento li turberà particolarmente: al rientro, troveranno Agnese a terra priva di sensi. La donna ha avuto un malore e i due giovani decidono di portarla immediatamente in ospedale.