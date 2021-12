Lo sceneggiato Il Paradiso delle Signore continua la propria programmazione su Rai 1. Nel corso della puntata che verrà trasmessa sul piccolo schermo il 21 dicembre 2021, ci sarà un colpo di scena quando Nino Zaccheo (Luca Grispini) penserà di abbandonare il seminario per intraprendere una relazione sentimentale con Dora Vianello (Mariavittoria Cozzella), una delle commesse del grande magazzino di Milano.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore, puntata 21 dicembre: Ezio vuole convolare a nozze con Veronica

Le anticipazioni sul 72° episodio, che i telespettatori avranno la possibilità di seguire martedì 21 dicembre, annunciano che Agnese (Antonella Attili) e Armando (Pietro Genuardi) dopo essersi riavvicinati per aver ottenuto l’approvazione di Tina (Neva Leoni) e Salvatore (Emanuel Caserio), saranno desiderosi di trascorrere il Natale insieme.

Il capo magazziniere e la signora Amato però sceglieranno di non essere troppo precipitosi, visto che prima di organizzare le loro festività sceglieranno di confrontarsi con Tina e il fratello.

Intanto la venere Irene (Francesca Del Fa) in occasione della vigilia vorrà organizzare una cena presso la sua abitazione. Il signor Ezio (Massimo Poggio) invece arriverà a prendere una decisione del tutto inaspettata, dato che sarà pronto a fare il grande passo con la nuova compagna Veronica (Valentina Bartolo). Il padre di Stefania (Grace Ambrose) purtroppo sarà frenato e quindi al momento non potrà convolare a nozze con la donna che ama, non avendo messo ufficialmente fine al suo precedente matrimonio con Gloria (Lara Komar).

Nino intenzionato a lasciare il seminario, Vittorio vuole creare un evento benefico

Il giovane seminarista Nino svelerà la ragione del suo profondo turbamento dopo aver avuto una crisi vocazionale: il ragazzo, appena si renderà conto di provare dei sentimenti per la commessa Dora, inizierà a prendere il considerazione la possibilità di lasciare il seminario, proprio quando mancava poco a diventare un prete.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Tornando a parlare di Stefania, il direttore Conti (Alessandro Tersigni) quando la fanciulla gli racconterà ciò che è successo durante l’intervista dell’attrice famosa si farà venire in mente una delle sue geniali idee: Vittorio penserà di far svolgere un evento in occasione del Natale a scopo benefico, in cui i premi saranno di valore e donati dai più benestanti.

A proposito di ciò a farsi avanti saranno la contessa Adelaide (Vanessa Gravina) e il cognato Umberto (Roberto Farnesi) che prenderanno a ben volere l’iniziativa e parteciperanno con un costoso dono.