Continuano a tenere banco le vicende della sesta stagione dell fiction italiana Il Paradiso delle Signore, che va in onda su Rai 1 dal lunedì al venerdì dalle ore 15:55 circa.

Nella puntata che verrà trasmessa il 7 dicembre 2021, la contessa Adelaide di Sant’Erasmo (Vanessa Gravina) avendo sempre meno fiducia in Flora Gentile Ravasi (Lucrezia Massari) pianificherà una mossa strategica per riuscire a smascherarla e scoprire una volta per tutti quali sono le sue reali intenzioni.

Trama di Il Paradiso delle signore del 7 dicembre: Adelaide ha dei sospetti su Flora

Le anticipazioni del sessantaduesimo episodio dell’appassionante sceneggiato che i telespettatori avranno modo di seguire martedì 7 dicembre, dicono che Ezio (Massimo Poggio), Veronica (Valentina Bartolo), Gemma (Gaia Bavaro) e Stefania (Grace Ambrose) faranno colazione tutti insieme come una vera famiglia.

Nel contempo Adelaide dopo essersi accorta dell’evidente turbamento della giovane coinquilina Flora, inizierà ad avere il sospetto che possa star architettando qualcosa alle sue spalle. La contessa di Sant’Erasmo come al solito giocherà di astuzia, visto che sarà decisa a fare uno dei suoi tranelli alla figlia di Achille (Roberto Alpi) all’oscuro del cognato Umberto (Roberto Farnesi).

Stefania e Marco diventano colleghi di lavoro, Agnese fraintende il gesto di Armando nei confronti di Salvatore

Intanto l’intero team del Paradiso si darà da fare per l’uscita del prossimo numero della rivista: a tale proposito a sorpresa il direttore Vittorio (Alessandro Tersigni) chiederà a Stefania di affiancare Marco (Moisè Curia) e quindi di far parte della redazione.

Purtroppo la collaborazione tra la giovane Colombo e il nipote di Adelaide non sarà affatto una passeggiata, visto che non mancheranno litigi durante le ore di lavoro: soprattutto sarà la figlia di Gloria (Lara Komar) a far capire chiaramente di non provare alcuna stima nei confronti del suo collega.

Intanto Agnese (Antonella Attili) non essendo riuscita a comprendere per quale motivo Armando (Pietro Genuardi) abbia scelto di avere un confronto con suo figlio Salvatore (Emanuel Caserio), andrà su tutte le furie con il capo magazziniere poiché - fraintendendo - crederà che abbia svelato la loro relazione sentimentale.

Infine Marcello (Pietro Masotti) e Ludovica (Giulia Arena) invece continueranno ad amarsi in segreto, ma purtroppo la differenza sociale tra i due peserà sempre di più.