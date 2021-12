Il Paradiso delle Signore si ferma per la pausa natalizia ma tornerà con le nuove puntate dal 3 gennaio 2022. Le anticipazioni svelano che ci saranno interessanti svolte per Vittorio, che tornerà a essere felice con una donna del suo passato. Non andrà altrettanto bene ad Adelaide, che dovrà testimoniare in tribunale per il caso Ravasi. A difenderla sarà una persona assolutamente inaspettata ma, come ha rivelato la stessa Vanessa Gravina in una sua recente intervista: ''Niente è come sembra''.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore: Vittorio innamorato

Nel dettaglio, le anticipazioni delle prossime puntate de Il Paradiso delle signore che andranno in onda nel 2022 svelano che per Conti ci sarà tempo per pensare all'amore. Da quando Marta ha deciso di partire e restare a New York, Vittorio ha pensato solo al lavoro e a portare ancora più in alto Il Paradiso.

L'arrivo della bellissima Tina sembrava aver scosso Conti, che si è avvicinato molto a lei. I due erano sul punto di baciarsi dopo la fortunata sfilata della nuova collezione di Flora, ma quella magica tensione sembra essere svanita nel nulla.

Dunque, pare che la donna che farà battere di nuovo il cuore a Vittorio non sia Tina, come si era pensato all'inizio.

Stando alle nuove indiscrezioni, pare che Conti si riavvicini a una donna del suo passato. In questi giorni, i telespettatori stanno facendo le loro ipotesi e, tra la più gettonata, c'è quella che vede Vittorio tornare con Beatrice nelle prossime puntate della soap Il Paradiso delle signore.

Non sappiamo se questa ipotesi diverrà reale, ma certamente Conti e la cognata passeranno dei momenti molto dolci in compagnia di Serena per le vacanze natalizie.

Chissà che la magia del Natale non porti un regalo molto gradito - e inaspettato - all'affascinante Vittorio.

Adelaide chiamata a testimoniare: Il Paradiso delle signore anticipazioni 2022

Un'altra trama che riserverà molte sorprese è quella legata al caso Ravasi. Flora, almeno per ora, ha rinunciato alle indagini dopo aver creduto alle vili bugie di Adelaide che le ha raccontato sul conto di suo padre, fatto passare per assassino senza scrupoli.

Le cose però cambieranno e, come svelano le anticipazioni Il Paradiso delle signore, Adelaide verrà chiamata a testimoniare in tribunale. Attenzione al colpo di scena: sarà Flora a deporre in suo favore, mettendo nei guai Umberto Guarnieri.

L'alleanza tra Flora e Adelaide nasconde molti lati oscuri. La giovane Ravasi pare abbia in mente un piano molto articolato per fare finalmente luce sulla morte di suo padre. A movimentare le acque, una dichiarazione di Vanessa Gravina in una sua recente intervista: ''Flora diventerà una figlioccia per Adelaide, ma nulla è come sembra''.