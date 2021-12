Non ci si annoia mai all’interno del più grande magazzino milanese degli anni Sessanta. Le anticipazioni delle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore, che andranno in onda da lunedì13 a venerdì 17 dicembre 2021, rivelano che non mancheranno i colpi di scena. A casa Colombo si respirerà aria di Natale. Gemma e Stefania vorranno che Ezio e Veronica concretizzino il loro amore con un matrimonio. Intanto, Flora scoprirà la combinazione della cassaforte di Umberto e apprenderà importanti rivelazioni sulla morte del padre. Dopo aver scoperto la verità su Giuseppe, Salvatore tornerà a casa e insieme a Tina si prenderà cura di Agnese.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore, Salvo torna a casa da Agnese

Nel corso dei nuovi episodi de Il Paradiso delle Signore, in onda su Rai1 dal 13 al 17/12, Tina prenderà la decisione di non operarsi per stare vicina ad Agnese, colpita dal malore. Nonostante ciò, il rapporto tra alla signora Amato e Salvatore continuerà ad essere teso. Nemmeno Anna riuscirà a convincere il titolare della Caffetteria a riallacciare il suo rapporto con sua madre. La Imbriani non accetterà il comportamento del ragazzo e inizierà ad allontanarsi da lui. Grazie al consiglio di Vittorio, la sarta dell’atelier deciderà di confessare tutta la verità su Giuseppe ai suoi figli. Tuttavia, Salvatore tornerà finalmente a casa e insieme alla sorella starà vicino ad Agnese, che in questo momento starà passando un periodo molto delicato.

In questo modo la signora Amato potrà aprirsi e raccontare della sua storia d’amore con Armando. In vista del Natale, tutte le famiglie del Paradiso inizieranno a comprare gli addobbi per realizzare l'albero ed il presepe. Dopo aver visto quello acquistato da Ezio, Gemma rimarrà di ghiaccio. La ragazza si sfogherà con Marco raccontando i suoi ricordi di quando da piccolina realizzava il presepe in compagnia del suo defunto padre.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Nel frattempo, a casa Colombo, Stefania e la signorina Zanatta saranno d’accordo su una cosa: vorranno che Veronica ed Ezio regolarizzino il loro amore.

Il Paradiso 6, Flora scopre la combinazione della cassaforte dei Guarnieri

Le trame dei nuovi episodi de Il Paradiso del Signore, in onda da lunedì 13 a venerdì 17 dicembre 2021, rivelano nel dettaglio che Flora racconterà a Ludovica quanto scoperto sul passato dei Guarnieri.

La contessina Brancia, però, consiglierà alla stilista di non farsi nemici Umberto ed Adelaide. Tuttavia, la figlia di Achille deciderà inizialmente di porre fine alla sua voglia di scoprire la verità sulla morte del padre.

Il Natale si avvicina e al grande magazzino ci sarà già aria di festa. Prima di partire per gli Stati Uniti, Flora darà il suo regalo alle Veneri dell’atelier. Successivamente, la stilista scoprirà la combinazione della cassaforte dei Guarnieri e non potrà fare a meno di andare fino in fondo su questa vicenda. La ragazza rimarrà turbata su quanto rivelato da Umberto e Adelaide sul conto di Ravasi. Osservata la reazione di Salvo, dopo aver scoperto della tresca tra la madre e Ferraris, Anna farà fatica a confessare la verità su sua figlia. Tuttavia, la signorina Imbriani prenderà una decisione molto dolorosa.